Известный комик из «Лиги Смеха» Виктор Розовый получил на фронте тяжелое ранение

Комик и бывший участник и ведущий «Лиги смеха» 36-летний Виктор Розовый, который с начала полномасштабного вторжения стал на защиту Родины и воюет в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, получил тяжелое осколочное ранение головы.
Об этом в соцсети сообщила жена военного Ольга.
Это очень сложная травма, и сложно представить, чего только стоила эвакуация. Эти две недели медики и родные делали все, чтобы Витя преодолел период тяжелого состояния. Пока стоял вопрос о его жизни, мы хотели сохранить информационную тишину. Виктор очень волевой, поэтому делает невероятные успехи. Он уже в сознании, пытается с нами общаться и набирается сил для реабилитации. Мы не сомневаемся, что он полностью восстановится, — написала жена.
Она отметила, что Виктор получил сложное осколочное ранение головы 21 марта во время выполнения боевого задания. Бойцам противотанкового батальона 3 ОШБ удалось эвакуировать мужчину, его везли более 200 км для проведения операции.
Отметим, Виктор Розовый — львовянин, украинский комик, участник и ведущий «Лиги смеха», соучредитель команды «Загорецкая Людмила Степановна». В конце февраля 2022 года записался добровольцем в полк ССО «Азов» (позже 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ). Освещает события, которые происходят на фронте, на официальном Youtube-канале 3 ОШБр. Оборонял Киев, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях. 8 марта военнослужащий женился во Львове, а затем снова вернулся на фронт.
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