Відомий комік з «Ліги Сміху» Віктор Розовий отримав на фронті тяжке поранення

8 березня військовослужбовець одружився у Львові, а згодом знову повернувся на фронт.

Комік і колишній учасник та ведучий «Ліги сміху» 36-річний Віктор Розовий, який від початку повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини і воює в складі 3-ї окремої штурмової бригади, отримав тяжке осколкове поранення голови.

Про це в соцмережі повідомила дружина військового Ольга.

Це дуже складна травма, і складно уявити, чого тільки вартувала евакуація. Ці два тижні медики та рідні робили все, щоб Вітя подолав період тяжкого стану. Доки стояло питання про його життя, ми хотіли зберегти інформаційну тишу. Віктор дуже вольовий, тому робить неймовірні успіхи. Він уже у свідомості, намагається з нами спілкуватися і набирається сил для реабілітації. Ми не маємо сумнівів, що він повністю відновиться, – написала дружина.

Вона зазначила, що Віктор отримав складне осколкове поранення голови 21 березня під час виконання бойового завдання. Бійцям протитанкового батальйону 3 ОШБ вдалося евакуювати чоловіка, його везли понад 200 км для проведення операції.

Зазначимо, Віктор Розовий – львів’янин, український комік, учасник та ведучий «Ліги сміху», співзасновник команди «Загорецька Людмила Степанівна». У кінці лютого 2022 року записався добровольцем у полк ССО «Азов» (пізніше 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ). Висвітлює події, які відбуваються на фронті, на офіційному Youtube-каналі 3 ОШБр. Обороняв Київ, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках. 8 березня військовослужбовець одружився у Львові, а згодом знову повернувся на фронт.

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