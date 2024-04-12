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Поліція Дніпра розшукує 13-річну дівчину: прикмети

Сьогодні 08:24
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Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує 13-річну дівчину: прикмети

Поліція Дніпра розшукує 13-річну Марину Волошко.

11 квітня близько 17:00 дівчина вийшла зі спортивної секції у місті Підгородне, що у Дніпровському районі, та зараз її місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 155 см, худорлявої статури, коротке русе волосся, сірі очі.

Була одягнута: чорно-білий спортивний костюм, білі кросівки. З собою мала чорно-бузковий рюкзак.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Марини, повідомте про це за номерами: 096 884 83 94 або 102!

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Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує 13-річну дівчину: прикметиУкраїнська

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