У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 12 годин: кому не пощастить

Підготуйтеся!

Сьогодні, 12 квітня, у Дніпрі знову будуть вимикати світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, орієнтовно з 8:00 до 20:00 буде припинено подачу електроенергії на:

вул. Аеропорт, 33, 37.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте також:

Українська

Автор: