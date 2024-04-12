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У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 12 годин: кому не пощастить

Сьогодні 07:00
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 12 годин: кому не пощастить

Сьогодні, 12 квітня, у Дніпрі знову будуть вимикати світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, орієнтовно з 8:00 до 20:00 буде припинено подачу електроенергії на:

  • вул. Аеропорт, 33, 37.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 12 годин: кому не пощаститьУкраїнська

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