Избили и забрали ценные вещи: на Днепропетровщине ранее судимые мужчины напали на пожилых супругов

Злоумышленники нанесли 71-летнему потерпевшему ножевые ранения, избили мужчину и забрали из дома деньги, золотые украшения и ноутбук.
Когда от шума проснулась жена потерпевшего, один из злоумышленников набросился на нее и стал избивать. Женщина смогла убежать и позвать на помощь.
Одного из воров — ранее судимого 30-летнего мужчину — задержали неподалеку от места совершения преступления. На поиски второго нападавшего отправились правоохранители.
Утром, 9 марта, полицейские задержали второго злоумышленника. Ранее судимый 30-летний мужчина скрывался в одном из сел Павлоградского района. У него изъяли награбленное имущество.
Выяснилось, что злоумышленники познакомились в местах лишения свободы, когда отбывали наказание за совершение преступлений. 9 марта фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения на период досудебного расследования.
Напомним, ранее мы писали, что в Покрове женщина пыталась украсть у 91-летних дедушки и бабушки сбережения.
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