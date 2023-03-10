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  • Избили и забрали ценные вещи: на Днепропетровщине ранее судимые мужчины напали на пожилых супругов

Избили и забрали ценные вещи: на Днепропетровщине ранее судимые мужчины напали на пожилых супругов

Сегодня 10:55
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8 марта около 22:45 в селе Терновка в дом пожилых супругов проникли двое ранее судимых мужчин.

Новости Днепра про Избили и забрали ценные вещи: на Днепропетровщине ранее судимые мужчины напали на пожилых супругов

Злоумышленники нанесли 71-летнему потерпевшему ножевые ранения, избили мужчину и забрали из дома деньги, золотые украшения и ноутбук.

Когда от шума проснулась жена потерпевшего, один из злоумышленников набросился на нее и стал избивать. Женщина смогла убежать и позвать на помощь.

Одного из воров — ранее судимого 30-летнего мужчину — задержали неподалеку от места совершения преступления. На поиски второго нападавшего отправились правоохранители.

Утром, 9 марта, полицейские задержали второго злоумышленника. Ранее судимый 30-летний мужчина скрывался в одном из сел Павлоградского района. У него изъяли награбленное имущество.

Выяснилось, что злоумышленники познакомились в местах лишения свободы, когда отбывали наказание за совершение преступлений. 9 марта фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения на период досудебного расследования.

Новости Днепра про Избили и забрали ценные вещи: на Днепропетровщине ранее судимые мужчины напали на пожилых супругов

Напомним, ранее мы писали, что в Покрове женщина пыталась украсть у 91-летних дедушки и бабушки сбережения.

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Новости Днепра про Избили и забрали ценные вещи: на Днепропетровщине ранее судимые мужчины напали на пожилых супруговУкраїнська Новости Днепра про Избили и забрали ценные вещи: на Днепропетровщине ранее судимые мужчины напали на пожилых супруговРусский

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