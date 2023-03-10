В Днепре 11 спасателей тушили пожар в гараже (ФОТО)

Сегодня, 10 марта, в 03:46 на линию «101» сообщили о возгорании гаража на улице Юрия Савченко.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место вызова, сотрудники ГСЧС установили, что из гаража идет дым.
Возгорание локализовали в 04:50 и ликвидировали в 05:11. Огонь уничтожил имущество внутри и повредил крышу, стены гаража на общей площади 50 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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