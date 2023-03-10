В Днепре на Янтарной на территории школы обнаружили труп: комментарий полиции

Об этом сообщили в Telegram-канале “Днепр оперативный. Война».
Мы обратились за комментарием в полицию.
Нам подтвердили эту информацию. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Предварительная правовая квалификация – естественная смерть.
Все обстоятельства выясняются.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Байкальской обнаружили обгоревшее тело: комментарий полиции.
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