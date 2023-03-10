Побили та забрали цінні речі: на Дніпропетровщині раніше судимі чоловіки напали на літнє подружжя

8 березня близько 22:45 у селі Тернівка до будинку літнього подружжя проникли двоє раніше судимих чоловіків.

Зловмисники завдали 71-річному потерпілому ножові поранення, побили чоловіка та забрали з будинку гроші, золоті прикраси та ноутбук.

Коли від шуму прокинулась дружина потерпілого, один із зловмисників накинувся на неї та став бити. Жінка змогла втекти та покликати на допомогу.

Одного із крадіїв – раніше судимого 30-річного чоловіка – затримали неподалік від місця вчинення злочину. На пошуки другого нападника відправилися правоохоронці.

Вранці, 9 березня, поліцейські затримали другого зловмисника. Раніше судимий 30-річний чоловік переховувався в одному із селищ Павлоградського району. У нього вилучили награбоване майно.

З’ясувалось, що зловмисники познайомилися в місцях позбавлення волі, коли відбували покарання за вчинення злочинів. 9 березня фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. На теперішній час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу на період досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Покрові жінка намагалася викрасти у 91-річних дідуся та бабусі заощадження.

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