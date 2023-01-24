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Из-за обесточивания многие жители Днепра остались без воды: адреса

Сегодня 13:53
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Сегодня, 24 января, многие жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Из-за обесточивания многие жители Днепра остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, из-за обесточивания прекращено водоснабжение:

  • бульвара Славы, 4, 4а, 6, 6а, 10, 12, 14, 16, 18;
  • просп. Героев, 20, 43, 48, 50;
  • ул. Набережная Победы, 124, 124а, 126, 126а, 140;
  • пров. Добровольцев, 2, 4;
  • ул. Гетмана Петра Дорошенко, 8;
  • просп. Слобожанского, 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 2-33;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумской, 8-64;
  • ул. Старочумацкой, 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, 1-36;
  • ул. Яркой, 1-41;
  • ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенней, 7-13;
  • ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • ул. Дарницкой, 4, 7, 9, 11.

Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии.

Кроме того, проводятся аварийно-восстановительные работы по ул. Садовой, 15. Поэтому прекращено водоснабжение улиц:

  • Садовая;
  • Соловьиная.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

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