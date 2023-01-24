Из-за обесточивания многие жители Днепра остались без воды: адреса

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Кроме того, проводятся аварийно-восстановительные работы по ул. Садовой, 15. Поэтому прекращено водоснабжение улиц:

Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

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