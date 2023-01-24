Заряжать или нет: действуют ли сегодня в Днепре графики отключения света

Потому графики действуют. Проверить, когда свет могут выключить у вас, можно здесь.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Лимиты потребления электроэнергии в Днепропетровской области, предоставленные НЭК «Укрэнерго», позволяют проводить отключения в стабилизационных графиках. Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно здесь. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отметили в ДТЭК.
Если вы абонент Центральной энергетической компании (ЦЭК), проверяйте вероятность отключений здесь.
Но все равно советуем зарядить телефоны, ноутбуки и повербанки!
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