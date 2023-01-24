В Кривом Роге мусоровоз переехал женщину: она погибла

Сегодня, 24 января, в Кривом Роге на улице Каткова произошла ужасная трагедия.

Там водитель мусоровоза не увидел женщину и переехал ее. К сожалению, от полученных травм пострадавшая скончалась.

Об этом сообщает издание «Свои».

На месте происшествия работают правоохранители. Если вы стали свидетелем аварии, сообщите об этом в полицию: 097-151-07-42 (следователь по ДТП областного управления полиции).

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Хмельницкого маршрутка №136А врезалась в электроопору: водитель умер.

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