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В Кривом Роге мусоровоз переехал женщину: она погибла

Сегодня 12:33
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Сегодня, 24 января, в Кривом Роге на улице Каткова произошла ужасная трагедия.

Новости Днепра про В Кривом Роге мусоровоз переехал женщину: она погибла

Там водитель мусоровоза не увидел женщину и переехал ее. К сожалению, от полученных травм пострадавшая скончалась.

Об этом сообщает издание «Свои».

На месте происшествия работают правоохранители. Если вы стали свидетелем аварии, сообщите об этом в полицию: 097-151-07-42 (следователь по ДТП областного управления полиции).

Новости Днепра про В Кривом Роге мусоровоз переехал женщину: она погибла

Новости Днепра про В Кривом Роге мусоровоз переехал женщину: она погибла

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Хмельницкого маршрутка №136А врезалась в электроопору: водитель умер. 

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Новости Днепра про В Кривом Роге мусоровоз переехал женщину: она погиблаУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге мусоровоз переехал женщину: она погиблаРусский

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