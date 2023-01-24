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  • Через знеструмлення багато мешканців Дніпра залишилися без води: адреси

Через знеструмлення багато мешканців Дніпра залишилися без води: адреси

Сьогодні 13:53
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Сьогодні, 24 січня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Через знеструмлення багато мешканців Дніпра залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.  

Так, через знеструмлення припинено водопостачання:

  • бульвару Слави, 4, 4а, 6, 6а, 10, 12, 14, 16, 18;
  • просп. Героїв, 20, 43, 48, 50;
  • вул. Набережна Перемоги, 124, 124а, 126, 126а,140;
  • пров. Добровольців, 2, 4;
  • вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 8;
  • просп. Слобожанського, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумської, 8-64;
  • вул. Старочумацької, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскравої, 1-41;
  • вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осінньої, 7-13;
  • вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання відновлять після подачі електроенергії.

Крім того, проводяться аварійно-відновлювальні роботи на вул. Садовій, 15. Тому припинено водопостачання вулиць:

  • Садова;
  • Солов’їна.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

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Новости Днепра про Через знеструмлення багато мешканців Дніпра залишилися без води: адресиУкраїнська Новости Днепра про Через знеструмлення багато мешканців Дніпра залишилися без води: адресиРусский

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