Сайт Дніпра Новини Через знеструмлення багато мешканців Дніпра залишилися без води: адреси Через знеструмлення багато мешканців Дніпра залишилися без води: адреси
Сьогодні, 24 січня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, через знеструмлення припинено водопостачання:
бульвару Слави, 4, 4а, 6, 6а, 10, 12, 14, 16, 18; просп. Героїв, 20, 43, 48, 50; вул. Набережна Перемоги, 124, 124а, 126, 126а,140; пров. Добровольців, 2, 4; вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 8; просп. Слобожанського, 40-90; вул. Богдана Хмельницького, 2-33; просп. Петра Калнишевського, 1-72; вул. Батумської, 8-64; вул. Старочумацької, 1, 10, 11; вул. Квітки Цісик, 1-36; вул. Яскравої, 1-41; вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29; вул. Осінньої, 7-13; вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19; вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.
Водопостачання відновлять після подачі електроенергії.
Крім того, проводяться аварійно-відновлювальні роботи на вул. Садовій, 15. Тому припинено водопостачання вулиць:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
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