Через знеструмлення багато мешканців Дніпра залишилися без води: адреси

Сьогодні, 24 січня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, через знеструмлення припинено водопостачання:

бульвару Слави, 4, 4а, 6, 6а, 10, 12, 14, 16, 18;

просп. Героїв, 20, 43, 48, 50;

вул. Набережна Перемоги, 124, 124а, 126, 126а,140;

пров. Добровольців, 2, 4;

вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 8;

просп. Слобожанського, 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, 2-33;

просп. Петра Калнишевського, 1-72;

вул. Батумської, 8-64;

вул. Старочумацької, 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, 1-36;

вул. Яскравої, 1-41;

вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;

вул. Осінньої, 7-13;

вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання відновлять після подачі електроенергії.

Крім того, проводяться аварійно-відновлювальні роботи на вул. Садовій, 15. Тому припинено водопостачання вулиць:

Садова;

Солов’їна.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

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