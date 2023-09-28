Ясно и без осадков: погода в Днепре на 28 сентября

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачят его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 28 сентября:

Если ясная погода – на другой день ветрено.

Дождь на Никиту-гусятника – к сырой и поздней весне.

Если у елей ветви опущены вниз – это к дождю.

В лесу много больших муравейников – к холодной зиме.

Если утки ныряют – это к дождю.

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