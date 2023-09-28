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Ясно и без осадков: погода в Днепре на 28 сентября

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Ясно и без осадков: погода в Днепре на 28 сентября

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачят его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 28 сентября: 

  • Если ясная погода – на другой день ветрено.
  • Дождь на Никиту-гусятника – к сырой и поздней весне.
  • Если у елей ветви опущены вниз – это к дождю.
  • В лесу много больших муравейников – к холодной зиме.
  • Если утки ныряют – это к дождю.

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Новости Днепра про Ясно и без осадков: погода в Днепре на 28 сентябряУкраїнська Новости Днепра про Ясно и без осадков: погода в Днепре на 28 сентябряРусский

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