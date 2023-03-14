Взрывы в Днепровском районе: наши защитники уничтожили вражеский беспилотник

Слава нашей ПВО!

Сегодня, 14 марта, во время тревоги, которая длилась с 14:30 до 14:55, жители Днепровского района слышали взрывы.

Местные Telegram-каналы писали тогда о работе ПВО.

Позже эту информацию прокомментировали в воздушном командовании «Схід».

Там отметили, что наши защитники сбили вражеский беспилотник.

В Днепропетровской области в Днепровском районе силами авиации уничтожен вражеский БПЛА, предположительно Орлан-10. Держим строй! – говорится в сообщении.

Спасибо нашим защитникам!

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