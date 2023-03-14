Еноты и выдры: за год в Днепре спасли более тысячи животных-беженцев

В Днепре приютили более тысячи животных-беженцев.

С началом полномасштабной войны в Днепр убегали и люди, и животные. Многие приезжали с домашними любимцами, но не могли найти жилье, потому что им не разрешали жить с пушистиками. Поэтому КП начало принимать животных на временное содержание.

Сотрудники «Зооконтроля» подсчитали, что за 2022 год в КП приютили 986 собак и 130 кошек. Об этом сообщили в горсовете Днепра.

Впрочем, спасали не только собак и кошек. Также приютили козла, белок, енота, попугаев, выдр, черепах и хомяков. Кроме этого, предприятие помогло вывезти животных из харьковского «Фельдман экопарка», когда их собирались усыпить из-за постоянных обстрелов. Тогда спасли медведей, львов и тигров.

В Днепр привозили животных-беженцев из зон боевых действий: Бахмута, Селидового, Новомихайловки, Курахового и Покровска.

Вот так в Зооконтроле живут кошки и собаки:

Кроме этого, ежедневно в Зооконтроль приносят животных после ДТП или которые потерялись. В частности, патрульная полиция привозит в КП большое количество травмированных животных, которых сбили и оставили на месте, не оказав помощь.

Также в течение года вылавливали, стерилизовали, прививали от бешенства, чиповали с помощью клипсы и выпускали бездомных животных. Всего за четыре года работы стерилизовали 7335 животных, среди них 6533 собаки и 802 кошки. А в 2022 году стерилизовано 1426 собак и 215 кошек.

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