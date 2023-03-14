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В ВООЗ заявили, что пандемия коронавируса может закончиться в этом году

Сегодня 14:56
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В ВОЗ считают, что пандемия закончится в 2023 году.

Новости Днепра про В ВООЗ заявили, что пандемия коронавируса может закончиться в этом году

Помните ковид? Так, вот 11 марта исполнилось три года с тех пор, как в мире заявили о начале пандемии коронавируса. Тогда впервые во всем мире ввели жесткие карантины, страны закрывали свои границы, а люди боялись выходить на улицу.

По подсчетам ВООЗ, за три года от наводнения умерло 7 миллионов человек во всем мире. Впрочем, 13 марта глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис заявил, что пандемия может закончиться уже в этом году.

Впервые еженедельное число смертей ниже трех лет назад, когда мы впервые использовали слово «пандемия». В какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился как пандемия, – заявил Гебреис.

В то же время он считает, что страны должны извлечь урок, ведь в будущем может произойти схожая пандемия.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае. По одной из версий, возбудителем стали дикие летучие мыши, а недавно в Соединенных Штатах заявили о том, что считают утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.

Ранее мы писали о том, что в Днепропетровской области в сточных водах нашли новый штамм коронавируса.

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Новости Днепра про В ВООЗ заявили, что пандемия коронавируса может закончиться в этом годуУкраїнська Новости Днепра про В ВООЗ заявили, что пандемия коронавируса может закончиться в этом годуРусский

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