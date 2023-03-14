Вибухи у Дніпровському районі: наші захисники знищили ворожий безпілотник

Сьогодні, 14 березня, під час тривоги, яка тривала з 14:30 до 14:55, мешканці Дніпровського району чули вибухи.
Місцеві Telegram-канали писали тоді про роботу ППО.
Пізніше цю інформацію прокоментували у повітряному командуванні “Схід”.
Там зазначили, що наші захисники збили ворожил безпілотник.
На Дніпропетровщині в Дніпровському районі силами авіації знищено ворожий БПЛА, імовірно Орлан-10. Тримаємо стрій! – йдеться у повідомленні.
Дякуємо нашим захисникам!
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