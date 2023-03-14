Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вибухи у Дніпровському районі: наші захисники знищили ворожий безпілотник

Вибухи у Дніпровському районі: наші захисники знищили ворожий безпілотник

Сьогодні 15:22
просмотров

Слава нашій ППО!
Новости Днепра про Вибухи у Дніпровському районі: наші захисники знищили ворожий безпілотник

Фото ілюстративне.

Сьогодні, 14 березня, під час тривоги, яка тривала з 14:30 до 14:55, мешканці Дніпровського району чули вибухи.

Місцеві Telegram-канали писали тоді про роботу ППО.

Пізніше цю інформацію прокоментували у повітряному командуванні “Схід”.

Там зазначили, що наші захисники збили ворожил безпілотник.

На Дніпропетровщині в Дніпровському районі силами авіації знищено ворожий БПЛА, імовірно Орлан-10. Тримаємо стрій! – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Вибухи у Дніпровському районі: наші захисники знищили ворожий безпілотник

Дякуємо нашим захисникам!

Читайте також:

Новости Днепра про Вибухи у Дніпровському районі: наші захисники знищили ворожий безпілотникУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В одному з міст Дніпропетровщини призупинили всі котельні: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:58
    В одному з міст Дніпропетровщини призупинили всі котельні: що сталося

    Усе через потепління.

    На Дніпропетровщині сварка між 30-річним чоловіком та підлітком закінчилася поножовщиною
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:54
    На Дніпропетровщині сварка між 30-річним чоловіком та підлітком закінчилася поножовщиною

    У п'ятницю, 10 березня, близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення…

    На Дніпропетровщині затримали ворожого інформатора, який збирав дані про переміщення українських військ
    Новини Дніпра
    Вчора 18:41
    На Дніпропетровщині затримали ворожого інформатора, який збирав дані про переміщення українських військ

    СБУ викрила у Дніпропетровській області чоловіка, який співпрацював з окупантами…

    У Дніпрі на вулиці Каруни трамвай зійшов з рейок
    Новини Дніпра
    Вчора 18:08
    У Дніпрі на вулиці Каруни трамвай зійшов з рейок

    Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

    Наверх