Взрыв в автомобиле с людьми в Днепре произошел, когда завели двигатель

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.
По информации СМИ, предварительная причина взрыва — это детонация устройства, находящегося под кузовом.
В результате взрыва 34-летнему водителю оторвало правую конечность.
Во время инцидента в машине также находилась 24-летняя девушка. У нее черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом голеностопного сустава.
Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.
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