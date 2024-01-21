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Взрыв в автомобиле с людьми в Днепре произошел, когда завели двигатель

Сегодня 12:56
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Взрыв в автомобиле на улице Подмогильного в Шевченковском районе города произошел после того, как завели двигатель.

Новости Днепра про Взрыв в автомобиле с людьми в Днепре произошел, когда завели двигатель

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

По информации СМИ, предварительная причина взрыва — это детонация устройства, находящегося под кузовом.

В результате взрыва 34-летнему водителю оторвало правую конечность.

Во время инцидента в машине также находилась 24-летняя девушка. У нее черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом голеностопного сустава.

Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

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