Взрыв в автомобиле с людьми в Днепре произошел, когда завели двигатель

Взрыв в автомобиле на улице Подмогильного в Шевченковском районе города произошел после того, как завели двигатель.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

По информации СМИ, предварительная причина взрыва — это детонация устройства, находящегося под кузовом.

В результате взрыва 34-летнему водителю оторвало правую конечность.

Во время инцидента в машине также находилась 24-летняя девушка. У нее черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом голеностопного сустава.

Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

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