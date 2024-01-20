У Дніпрі на вулиці Підмогильного вибухнув автомобіль з людьми

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився сьогодні, близько 15 години, на вулиці Підмогильного.
Під час вибуху всередині автівки були двоє осіб, внаслідок вибуху 34-річний чоловік отримав травми.
За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого травмовано водія, – сказано у повідомленні поліції.
Відкрито кримінально провадження за статею 115 (Замах на вбивство) ККУ.
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