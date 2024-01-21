Жуткая трагедия: в Днепре на пожаре погибла женщина с тремя детьми

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Трагедия произошла на улице Красной Руты Индустриального района города Днепр, в 00:16.
На месте спасатели установили, что внутри частного жилого дома горит имущество на 15 кв.
Спасатели достали из огня женщину с тремя детьми, которые были без сознания.
После проведения реанимационных мероприятий медицинские работники констатировали смерть женщины, 1983 года рождения, мальчика, 2018 года рождения, и двух девочек, 2017 и 2021 годов рождения, — говорится в сообщении ГСЧС.
Пожар локализовали за час.
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