Жуткая трагедия: в Днепре на пожаре погибла женщина с тремя детьми

Сегодня ночью в Днепре на пожаре погибла женщина с тремя детьми.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Трагедия произошла на улице Красной Руты Индустриального района города Днепр, в 00:16.

На месте спасатели установили, что внутри частного жилого дома горит имущество на 15 кв.

Спасатели достали из огня женщину с тремя детьми, которые были без сознания.

После проведения реанимационных мероприятий медицинские работники констатировали смерть женщины, 1983 года рождения, мальчика, 2018 года рождения, и двух девочек, 2017 и 2021 годов рождения, — говорится в сообщении ГСЧС.

Пожар локализовали за час.

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