Сегодня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и дронов

Враг сегодня снова терроризировал Никопольщину.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В течение дня от вражеских ударов страдала Никопольшина. По району оккупанты попали двумя дронами-камикадзе и еще трижды обстреляли его из артиллерии, — заявил глава ОВА.

Прилеты были зафиксированы в районном центре, а также в Марганецкой и Покровской сельской общине.

Повреждения получили 5 частных домов и 6 хозяйственных сооружений. К счастью, люди не пострадали.

В других общинах Днепропетровской области суббота прошла спокойно.

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