Сегодня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и дронов

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В течение дня от вражеских ударов страдала Никопольшина. По району оккупанты попали двумя дронами-камикадзе и еще трижды обстреляли его из артиллерии, — заявил глава ОВА.
Прилеты были зафиксированы в районном центре, а также в Марганецкой и Покровской сельской общине.
Повреждения получили 5 частных домов и 6 хозяйственных сооружений. К счастью, люди не пострадали.
В других общинах Днепропетровской области суббота прошла спокойно.
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