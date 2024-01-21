Моторошна трагедія: у Дніпрі на пожежі загинула жінка з трьома дітьми

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Трагедія трапилась на вулиці Червоної Рути Індустріального району міста Дніпро, о 00:16.
На місці рятувальники встановили, що всередині приватного житлового будинку горить майно на 15 кв.м.
Рятувальники дістали з вогню жінку з трьома дітьми, які були без свідомості.
Після проведення реанімаційних заходів медичні працівники констатували смерть жінки, 1983 року народження, хлопчика, 2018 року народження, та двох дівчаток, 2017 та 2021 років народження, – сказано у повідомленні ДСНС.
Пожежу локалізували за годину.
Читайте також:
Автор:
Ворог вночі знову обстрілював Нікопольські громади.
У Дніпрі в реанімацію до лікарів доставили 16-річну дівчину, яка…
Сьогодні у Шевченківському районі міста вибухнув автомобіль.
Ворог сьогодні знову тероризував Нікопольщину.