Моторошна трагедія: у Дніпрі на пожежі загинула жінка з трьома дітьми

Сьогодні вночі у Дніпрі на пожежі загинула жінка з трьома дітьми.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Трагедія трапилась на вулиці Червоної Рути Індустріального району міста Дніпро, о 00:16.

На місці рятувальники встановили, що всередині приватного житлового будинку горить майно на 15 кв.м.

Рятувальники дістали з вогню жінку з трьома дітьми, які були без свідомості.

Після проведення реанімаційних заходів медичні працівники констатували смерть жінки, 1983 року народження, хлопчика, 2018 року народження, та двох дівчаток, 2017 та 2021 років народження, – сказано у повідомленні ДСНС.

Пожежу локалізували за годину.

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