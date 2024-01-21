В Днепре 16-летняя девушка пыталась совершить самоубийство

В Днепре в реанимацию к врачам доставили 16-летнюю девушку, которая пыталась покончить с собой.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Девочку-подростка нашли у нее дома в ванной комнате. Она была без сознания.

Состояние ребенка оценивается как тяжелый, предварительный диагноз — отравление химическими веществами.

Правоохранители будут выяснять все обстоятельства инцидента.

Призываем вас уделять внимание своим близким, особенно подросткам и людям с постоянным депрессивным состоянием.

Всегда можно обратиться к специалистам, чтобы решить проблему.

В Днепре есть горячая линия психологической помощи Днепропетровской ОГА (0800-505-085), телефон доверия при Днепровском городском центре социальных служб (767-18-41) и большое количество квалифицированных специалистов по психиатрии.

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