В Днепре на улице Пидмогильного взорвался автомобиль с людьми

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Инцидент произошел сегодня, около 15 часов, на улице Пидмогильного.
При взрыве внутри автомобиля находились два человека, в результате взрыва 34-летний мужчина получил травмы.
По предварительной информации, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего травмирован водитель, — говорится в сообщении полиции.
Открыто уголовное производство по статье 115 (Покушение на убийство) УКУ.
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