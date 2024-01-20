В Днепре на улице Пидмогильного взорвался автомобиль с людьми

Сегодня в Шевченковском районе города взорвался автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Инцидент произошел сегодня, около 15 часов, на улице Пидмогильного.

При взрыве внутри автомобиля находились два человека, в результате взрыва 34-летний мужчина получил травмы.

По предварительной информации, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего травмирован водитель, — говорится в сообщении полиции.

Открыто уголовное производство по статье 115 (Покушение на убийство) УКУ.

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