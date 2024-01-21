Вибух в автівці з людьми у Дніпрі стався, коли завели двигун

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
За інформацією ЗМІ, попередня причина вибуху — це детонація пристрою, який був під кузовом.
В результаті вибуху 34-річному водієві відірвало праву кінцівку.
Під час інциденту в машині також була 24-річна дівчина. У неї черепно-мозкова травма, струс мозку та перелом гомілково-ступневого суглоба.
Обох потерпілих ушпиталили до лікарні.
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