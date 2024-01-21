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Вибух в автівці з людьми у Дніпрі стався, коли завели двигун

Сьогодні 12:56
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Вибух в автівці на вулиці Підмогильного у Шевченківському районі міста стався після того, як завели двигун.

Новости Днепра про Вибух в автівці з людьми у Дніпрі стався, коли завели двигун

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

За інформацією ЗМІ, попередня причина вибуху — це детонація пристрою, який був під кузовом. 

В результаті вибуху 34-річному водієві відірвало праву кінцівку.

Під час інциденту в машині також була 24-річна дівчина. У неї черепно-мозкова травма, струс мозку та перелом гомілково-ступневого суглоба.

Обох потерпілих ушпиталили до лікарні. 

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Новости Днепра про Вибух в автівці з людьми у Дніпрі стався, коли завели двигунУкраїнська

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