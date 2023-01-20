ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, — Генштаб

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.
Загарбники завдали протягом минулої доби 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар по районах зосередження росіян та 7 – по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Також наші воїни знищили три БпЛА типу «Ланцет-3».
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 6 пунктів управління, 8 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.
Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування свої поранених військових. Так, у Новопскові Старобільського району Луганської області, в приміщені місцевого пологового будинку окупанти розгорнули «польовий шпиталь», де лікують більше 300 військовослужбовців та найманців приватної військової компанії «Вагнер».
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