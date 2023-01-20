Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, – Генштаб

Сьогодні 09:00
просмотров

Росіяни зосереджують основні зусилля на ведені наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському - обороняються.

Новости Днепра про ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.

Загарбники завдали протягом минулої доби 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, під виглядом спільних з білоруссю навчань, росія нарощує авіаційне угруповання. Ворог обстріляв з артилерії райони Тимофіївки Сумської області та Ветеринарного, Стрілечої, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Бударок, Красного Першого, Дворічної та Куп’янська на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянське, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове, Стельмахівка і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка і Майорськ Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
  • На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Богоявленку, Золоту Ниву, Велику Новосілку і Нескучне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі.
  • На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Качкарівку, Республіканець, Тягинку, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Інгулець, Херсон, Благовіщенське та Розлив.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар по районах зосередження росіян та 7 – по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Також наші воїни знищили три БпЛА типу “Ланцет-3”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 6 пунктів управління, 8 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування свої поранених військових. Так, у Новопскові Старобільського району Луганської області, в приміщені місцевого пологового будинку окупанти розгорнули “польовий шпиталь”, де лікують більше 300 військовослужбовців та найманців приватної військової компанії “Вагнер”.

Читайте також:

Новости Днепра про ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    «Порноферма»: криворіжець разом з подругою організували студію з виготовлення інтимного відео
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    «Порноферма»: криворіжець разом з подругою організували студію з виготовлення інтимного відео

    У середині 2021 року мешканець Кривого Рогу та його співмешканка…

    У Дніпропетровській області зник 10-річний хлопчик
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    У Дніпропетровській області зник 10-річний хлопчик

    19 січня у селі Жовте зник 10-річний Олександр Капуста. Близько…

    ЗСУ майже 30 разів атакували райони зосередження росіян та склад боєприпасів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    ЗСУ майже 30 разів атакували райони зосередження росіян та склад боєприпасів, – Генштаб

    Українські військові декілька десятків разів били по районах зосередження російських…

    Під час розбору завалів у Дніпрі знайшли велику суму грошей
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Під час розбору завалів у Дніпрі знайшли велику суму грошей

    При розборі завалів будинку було знайдено чиїсь заощадження в іноземній…

    Наверх