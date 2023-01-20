У Дніпропетровській області зник 10-річний хлопчик

19 січня у селі Жовте зник 10-річний Олександр Капуста. Близько 12:00 хлопчик пішов з адреси мешкання. Він не повернувся.

Поліцейські шукають дитину, але їм потрібна допомога свідків.

Прикмети: на вигляд 10 років, зріст близько 145-150 см, худорлявий, очі світлі.

Був одягнений у темну куртку і темні балонові штани, на голові була темна шапка, на ногах – темні чоботи.

Якщо ви бачили хлопчика, будь ласка, зателефонуйте за номерами (068) 993 82-28, (096) 586-94-41 або на лінію “102”.

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