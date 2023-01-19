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  • У лікарні Дніпра розповіли про порятунок 27-річної Каті, яка провела під завалами 20 годин

У лікарні Дніпра розповіли про порятунок 27-річної Каті, яка провела під завалами 20 годин

Сьогодні 17:40
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14 січня у Дніпрі сталася жахлива трагедія.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра розповіли про порятунок 27-річної Каті, яка провела під завалами 20 годин

Російська ракета влучила у багатоповерхівку, вбивши 46 людей. Серед тих, хто в цей день втратив майже все, і 27-річна Катерина Кулак-Зеленська. Дівчина провела під руїнами більше 20 годин. Рятувальники дістали її та передали медиками.

Зараз Катя в лікарні, але найстрашніше: вона досі не знає, що її синочок та чоловік померли.

У лікарні, де зараз перебуває постраждала, розповіли про її порятунок.

Вона під завалами попрощалася із життям і думала лише про дитину та чоловіка. Катя, 27-річна жінка, яка пережила прямий ракетний вибух у Дніпрі. Майже добу перебувала під завалами. У цей час змогла дотягнутися до телефона та відповісти на дзвінок мами. Рятувальники зробили неможливе: дістали її з-під десятків тон будівельних уламків. Про вибух говорити не може, одразу плаче. Попросив написати – рука тремтить, думки тільки про близьких. Спілкується із психологом. Коли доставили в лікарню, температура тіла ледь дотягнула до 31 градуса. Садна на руках і тілі нагадують про трагедію. Катя отримала багато ліків у реанімації, колір обличчя із сіро-землистого став рожевим. Намагається навіть усміхатися. Усі від неї приховують правду, але її душу приховати неможливо, – написав головний лікар медзакладу, де зараз перебуває Катя.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра розповіли про порятунок 27-річної Каті, яка провела під завалами 20 годин

Записка, яку дівчина написала лікарям.

Невимовний біль розриває серце. Не пробачимо. Помстимося!

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Новости Днепра про У лікарні Дніпра розповіли про порятунок 27-річної Каті, яка провела під завалами 20 годинУкраїнська

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