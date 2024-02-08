В Новомосковске попрощались с погибшим на Запорожье сержантом

Война унесла жизнь жителя Новомосковска.

Об этом сообщает мэр Новомосковска Сергей Резник.

8 февраля в Новомосковске простились с Дмитрием Малинцем.

Дмитрий погиб в Запорожье, где вступил в последний бой против россиян.

Еще одна тяжелая потеря разбивает сердца нашего общества и умножает печаль Украины. На фронте погиб наш земляк, воин-защитник, сержант стрелковой роты Малинец Дмитрий Николаевич. Дмитрий защищал земли Украины в Запорожье, где и вступил в свое последнее сражение против сил оккупантов.

Во время выполнения боевой задачи он получил несовместимые с жизнью ранения.

Нет слов, которые могли бы передать всю безграничность нашей скорби. Никаких слез не хватит, чтобы выплакать эту боль.

Нам остается только святая память об украинских воинах, отдавших свою жизнь за существование Украины и ее народа.

Одним из таких Героев был и наш Дмитрий.

Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего, — рассказал Сергей Резник.