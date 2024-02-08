Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Новомосковске попрощались с погибшим на Запорожье сержантом

Сегодня 21:35
просмотров

Война унесла жизнь жителя Новомосковска.

Новости Днепра про В Новомосковске попрощались с погибшим на Запорожье сержантом

Об этом сообщает мэр Новомосковска Сергей Резник.

8 февраля в Новомосковске простились с Дмитрием Малинцем.

Дмитрий погиб в Запорожье, где вступил в последний бой против россиян.

Еще одна тяжелая потеря разбивает сердца нашего общества и умножает печаль Украины. На фронте погиб наш земляк, воин-защитник, сержант стрелковой роты Малинец Дмитрий Николаевич. Дмитрий защищал земли Украины в Запорожье, где и вступил в свое последнее сражение против сил оккупантов.
Во время выполнения боевой задачи он получил несовместимые с жизнью ранения.

Нет слов, которые могли бы передать всю безграничность нашей скорби. Никаких слез не хватит, чтобы выплакать эту боль.

Нам остается только святая память об украинских воинах, отдавших свою жизнь за существование Украины и ее народа.
Одним из таких Героев был и наш Дмитрий.

Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего, — рассказал Сергей Резник.

Читайте также:

Новости Днепра про В Новомосковске попрощались с погибшим на Запорожье сержантомУкраїнська Новости Днепра про В Новомосковске попрощались с погибшим на Запорожье сержантомРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Прокопали тоннель под водохранилищем в Никополь, чтобы убить заместителя мэра: в РВА прокомментировали слухи
Новости Днепра
Сегодня 17:40
Прокопали тоннель под водохранилищем в Никополь, чтобы убить заместителя мэра: в РВА прокомментировали слухи

После сообщений об убийстве заместителя мэра Никополя Виталия Журавлева появилась…

В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий
Новости Днепра
Сегодня 17:23
В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий

Будьте в безопасных местах!

В Никополе убили заместителя городского головы Виталия Журавлева: что о нем известно
Новости Днепра
Сегодня 14:34
В Никополе убили заместителя городского головы Виталия Журавлева: что о нем известно

Виталий Журавлев был заместителем мэра Никополя с 2021 года.

«Праздничный переполох»: в Днепре на свадьбе в ресторане «Поплавок» жених и свидетель избили гостя
Новости Днепра
Сегодня 13:51
«Праздничный переполох»: в Днепре на свадьбе в ресторане «Поплавок» жених и свидетель избили гостя

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Последние новости

Полез за мячом — стена обрушилась: в Днепре спасают 13-летнего парня, сломавшего хребет возле школы
Полез за мячом — стена обрушилась: в Днепре спасают 13-летнего парня, сломавшего хребет возле школы

В Днепре спасают криворожского школьника, который сломал позвоночник, когда играл в футбол на территории школы.

Сегодня 21:55
2
просмотров
В Кривом Роге водителя вырезали из Daewoo: его легковушка влетела в маршрутку
В Кривом Роге водителя вырезали из Daewoo: его легковушка влетела в маршрутку

В Кривом Роге из автомобиля "вырезали" водителя.

Сегодня 21:01
4
просмотров
В Днепре задержан на взятке экс-начальник исправительной колонии
В Днепре задержан на взятке экс-начальник исправительной колонии

За эти средства он обещал решить вопрос с условно-досрочным увольнением.

Сегодня 20:26
3
просмотров
Внешне свежая – внутри гниль: в Днепре массово жалуются на капусту из АТБ
Внешне свежая – внутри гниль: в Днепре массово жалуются на капусту из АТБ

Днепряне жалуются на гнилую капусту из АТБ.

Сегодня 19:36
5
просмотров
Зеленский назначил генерал-полковника Сырского новым главнокомандующим ВСУ
Зеленский назначил генерал-полковника Сырского новым главнокомандующим ВСУ

В Украине новый главнокомандующий ВСУ.

Сегодня 18:42
3
просмотров
В Украине хотят ввести новые лимиты на банковские переводы во время войны
В Украине хотят ввести новые лимиты на банковские переводы во время войны

В Украине могут ввести лимиты на банковские переводы.

Сегодня 18:21
1
просмотров
Прокопали тоннель под водохранилищем в Никополь, чтобы убить заместителя мэра: в РВА прокомментировали слухи
Прокопали тоннель под водохранилищем в Никополь, чтобы убить заместителя мэра: в РВА прокомментировали слухи

После сообщений об убийстве заместителя мэра Никополя Виталия Журавлева появилась странная новость.

Сегодня 17:40
4
просмотров
Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действий
Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действий

Недавно в Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии должникам. Его ввели в феврале 2022 года. Многие потребители пользовались этим и не платили за свет, другие накопили долги потому что платить было нечем.

Сегодня 17:28
4
просмотров
В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий
В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий

Будьте в безопасных местах!

Сегодня 17:23
6
просмотров
В Днепре нуждается в помощи пес Блэк со сломанными лапами, пострадавший от рук людей
В Днепре нуждается в помощи пес Блэк со сломанными лапами, пострадавший от рук людей

В Днепре спасают пса Блэка, у которого сломаны задние лапы.

Сегодня 16:58
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх