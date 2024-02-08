У Новомосковську попрощалися з загиблим на Запоріжжі сержантом

Війна забрала життя мешканця Новомосковська.

Про це повідомляє мер Новомосковська Сергій Рєзнік.

8 лютого у Новомосковську попрощалися з Дмитром Малинцем.

Дмитро загинув на Запоріжжі, де вступив у останній бій проти росіян.

Ще одна тяжка втрата розбиває серця нашої громади та примножує смуток України. На фронті загинув наш земляк, воїн-захисник, сержант стрілецької роти Малинець Дмитро Миколайович. Дмитро боронив землі України на Запоріжжі, де і вступив у свій останній бій проти сил окупантів.

Під час виконання бойового завдання він отримав несумісні з життям поранення.

Не існує слів, які могли б передати всю безмежність нашої скорботи. Жодних сліз не вистачить, щоб виплакати цей біль.

Нам лишається лише свята пам’ять про українських Воїнів, які віддали своє життя за існування України та її народу.

Одним з таких Героїв був і наш Дмитро.

Висловлюю глибокі співчуття родині та близьким загиблого, – розповів Сергій Рєзнік.