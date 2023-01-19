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  • В больнице Днепра рассказали о спасении 27-летней Кати, которая пробыла под завалами 20 часов

В больнице Днепра рассказали о спасении 27-летней Кати, которая пробыла под завалами 20 часов

Сегодня 17:40
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14 января в Днепре произошла ужасная трагедия.

Новости Днепра про В больнице Днепра рассказали о спасении 27-летней Кати, которая пробыла под завалами 20 часов

Российская ракета попала в многоэтажку, убив 46 человек. Среди тех, кто в этот день потерял почти все, и 27-летняя Екатерина Кулак-Зеленская. Девушка провела под завалами более 20 часов. Спасатели достали ее и передали медиками.

Сейчас Катя в больнице, но самое страшное: она до сих пор не знает, что ее сынишка и муж умерли.

В больнице, где находится пострадавшая, рассказали о ее спасении.

Она под завалами простилась с жизнью и думала только о ребенке и муже. Катя, 27-летняя женщина, пережившая прямой ракетный удар в Днепре. Почти сутки находилась под завалами. В это время она смогла дотянуться до телефона и ответить на звонок мамы. Спасатели сделали невозможное: достали ее из-под десятков тонн строительных обломков. О взрыве говорить не может, сразу плачет. Попросил написать – рука дрожит, мысли только о близких. Общается с психологом. Когда была доставлена ​​в больницу, температура тела едва дотянула до 31 градуса. Ссадины на руках и теле напоминают о трагедии. Катя получила много лекарства в реанимации, цвет лица из серо-землистого стал розовым. Пытается даже улыбаться. Все от нее скрывают правду, но ее душу скрыть невозможно, – написал главврач медучреждения, где находится Катя.

Новости Днепра про В больнице Днепра рассказали о спасении 27-летней Кати, которая пробыла под завалами 20 часов

 Записка, которую она написала врачам.

 Невыносимая боль разрывает сердце. Не простим. Отомстим!

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Новости Днепра про В больнице Днепра рассказали о спасении 27-летней Кати, которая пробыла под завалами 20 часовУкраїнська Новости Днепра про В больнице Днепра рассказали о спасении 27-летней Кати, которая пробыла под завалами 20 часовРусский

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