Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Военные с Днепра имеют право на оздоровительные выплаты: как их получить и какова сумма

Военные с Днепра имеют право на оздоровительные выплаты: как их получить и какова сумма

Сегодня 17:21
просмотров

Военнослужащие из Днепра, как и любого другого региона  Украины имеют право на оздоровительные выплаты. Получить их можно раз в год. Слово «оздоровительные» не значит, что выплачиваются средства только тем, кто получил ранение на фронте. Их может получить любой военный.

Новости Днепра про Военные с Днепра имеют право на оздоровительные выплаты: как их получить и какова сумма

Что для этого нужно – разбирались журналисты dnepr.info.

Как получить выплату

Чтобы получить выплату на оздоровление военному нужно написать рапорт на имя командира с просьбой предоставить ему отпуск, а также заявление на получение оздоровительных выплат.

Получить помощь от государства могут те, кто не находится на срочной службе и имеют право на ежегодный основной отпуск.

Рапорт на получение средств нужно составлять в двух экземплярах. Один отдается командиру, другой военный оставляет себе. Главное, чтобы документ, оставшийся на руках у защитника был также подписан его командиром.

Выплаты могут быть перечислены военному, когда он либо полностью использовал свой отпуск, либо «догуливает» его вторую часть. Они выплачиваются на основании приказа командира, он также указывает сумму помощи для военного.

Что влияет на размер помощи

На размер «оздоровительных выплат» влияет должностной оклад, если есть – надбавки за выслугу лет, оклад по званию, а также ежемесячные виды дополнительных выплат, которые военный получает в соответствии со своей должностью.

То есть выплата может варьироваться от 20 до 25 тыс грн в зависимости от должности военного.

 

 

Читайте также:

Новости Днепра про Военные с Днепра имеют право на оздоровительные выплаты: как их получить и какова суммаУкраїнська Новости Днепра про Военные с Днепра имеют право на оздоровительные выплаты: как их получить и какова суммаРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Никополе за почти 100 тысяч гривен ремонтируют мемориал «Вечная слава»
Новости Днепра
Сегодня 17:46
В Никополе за почти 100 тысяч гривен ремонтируют мемориал «Вечная слава»

В Никополе на Днепропетровщине занимаются ремонтом мемориала "Вечная слава".

Укрзализныця добавила женские купе еще в 8 поездах: какие из них курсируют через Днепр и область
Новости Днепра
Сегодня 16:49
Укрзализныця добавила женские купе еще в 8 поездах: какие из них курсируют через Днепр и область

Женские купе появились еще в восьми поездах УЗ.

Рождественский пост 2023: когда начнется и что нельзя есть
Новости Днепра
Сегодня 15:58
Рождественский пост 2023: когда начнется и что нельзя есть

Сегодня в Украине начался Рождественский пост. Длится он 40 дней…

Жестокие морозы накроют Украину уже в ноябре: ждать ли -15 в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 15:49
Жестокие морозы накроют Украину уже в ноябре: ждать ли -15 в Днепре

В эти выходные в Украине ожидается стремительное похолодание.

Последние новости

В Никополе за почти 100 тысяч гривен ремонтируют мемориал «Вечная слава»
В Никополе за почти 100 тысяч гривен ремонтируют мемориал «Вечная слава»

В Никополе на Днепропетровщине занимаются ремонтом мемориала "Вечная слава".

Сегодня 17:46
1
просмотров
Ушла из дома и не вернулась: в Днепре разыскивают 77-летнюю бабушку
Ушла из дома и не вернулась: в Днепре разыскивают 77-летнюю бабушку

Нужна ваша помощь!

Сегодня 17:12
2
просмотров
Укрзализныця добавила женские купе еще в 8 поездах: какие из них курсируют через Днепр и область
Укрзализныця добавила женские купе еще в 8 поездах: какие из них курсируют через Днепр и область

Женские купе появились еще в восьми поездах УЗ.

Сегодня 16:49
5
просмотров
В Днепре на левом берегу заметили столб дыма: что известно
В Днепре на левом берегу заметили столб дыма: что известно

Спасатели уже на месте.

Сегодня 16:21
5
просмотров
Рождественский пост 2023: когда начнется и что нельзя есть
Рождественский пост 2023: когда начнется и что нельзя есть

Сегодня в Украине начался Рождественский пост. Длится он 40 дней и состоит из трех этапов. В этом году пост начался на 13 дней раньше «принятого», ведь с начала сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Таким образом…

Сегодня 15:58
3
просмотров
Жестокие морозы накроют Украину уже в ноябре: ждать ли -15 в Днепре
Жестокие морозы накроют Украину уже в ноябре: ждать ли -15 в Днепре

В эти выходные в Украине ожидается стремительное похолодание.

Сегодня 15:49
4
просмотров
В Кривом Роге пожар помог разоблачить нарколабораторию (ВИДЕО)
В Кривом Роге пожар помог разоблачить нарколабораторию (ВИДЕО)

В Кривом Роге мужчина в съемной квартире обустроил нарколабораторию для изготовления метамфетамина.

Сегодня 15:29
2
просмотров
Чиновник на Днепропетровщине взял 7 тыс долларов взятки, чтобы «заткнуть ротяки радикалам»
Чиновник на Днепропетровщине взял 7 тыс долларов взятки, чтобы «заткнуть ротяки радикалам»

Вынесли приговор бывшему заместителю председателя Широковского поселкового совета в Днепропетровской области, который взял 7 тысяч долларов взятки.

Сегодня 14:51
2
просмотров
В Запорожской области россияне убили двух спасателей, еще трое получили травмы
В Запорожской области россияне убили двух спасателей, еще трое получили травмы

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших!

Сегодня 14:05
8
просмотров
В Кривом Роге водитель троллейбуса попал в скандал, потому что не опустил пандус для пассажира: наказали ли его
В Кривом Роге водитель троллейбуса попал в скандал, потому что не опустил пандус для пассажира: наказали ли его

В Кривом Роге разбирались с водителем автобуса, который не откинул пандус для пассажира на коляске.

Сегодня 13:43
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх