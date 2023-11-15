Военные с Днепра имеют право на оздоровительные выплаты: как их получить и какова сумма

Что для этого нужно – разбирались журналисты dnepr.info.
Чтобы получить выплату на оздоровление военному нужно написать рапорт на имя командира с просьбой предоставить ему отпуск, а также заявление на получение оздоровительных выплат.
Получить помощь от государства могут те, кто не находится на срочной службе и имеют право на ежегодный основной отпуск.
Рапорт на получение средств нужно составлять в двух экземплярах. Один отдается командиру, другой военный оставляет себе. Главное, чтобы документ, оставшийся на руках у защитника был также подписан его командиром.
Выплаты могут быть перечислены военному, когда он либо полностью использовал свой отпуск, либо «догуливает» его вторую часть. Они выплачиваются на основании приказа командира, он также указывает сумму помощи для военного.
На размер «оздоровительных выплат» влияет должностной оклад, если есть – надбавки за выслугу лет, оклад по званию, а также ежемесячные виды дополнительных выплат, которые военный получает в соответствии со своей должностью.
То есть выплата может варьироваться от 20 до 25 тыс грн в зависимости от должности военного.
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