На Успенской площади в Днепре снесли и разбирают остатки старинного дома (ФОТО)

Еще один старинный дом в Днепре окончательно исчез с лица города. Находился он на Успенской площади. Многие жители Днепра помнят его как детские ясли-садик. Сносить здание начали еще в начале месяца, а сегодня то, что от него осталось – пару стен фасада и груду кирпичей – обнесли забором за которым и продолжаются работы.

Журналисты dnepr.info побывали на Успенской площади и увидели, что осталось от бывшего дошкольного учреждения.

Сама Успенская площадь – одна из самых давних в Днепре. Церковь – первое здание на площади появилось тут до основания города, в 1783 году. Позже, в XVIII веке тут планировали построить одну из главных площадей города, но по факту долгое время здесь находились лесопилки и прибрежные склады с деревом, а первое название территории была «Площадь съестных припасов». Застраиваться она стала только в начале ХХ века.

Снесенное здание было построено в Днепре в 1920 году. Оно было в два этажа, типичной того времени застройки – стиля конструктивизм за все время своего существования успел побывать и учебным заведением, и дошкольным, и маленьким офисным «центром».

Сначала тут было швейное училище, просуществовало оно в здании до 1941 года.

«В 1940 году моя бабушка закончила в этом помещение швейное училище от фабрики им. Володарского. Училась на швею 10 месяцев. По окончанию работала на фабрике до 22 июня 1941 года», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Сергей Ковтун.

Позже — тут были детский садик-ясли от швейной фабрики Володарского, тогда еще расположенной неподалеку.

«Ходила в этот садик. Запомнились и прекрасный его двор с беседками под деревьями и клумбами, дневной сон на веранде, прекрасные утренники, живой уголок… В нем была и круглосуточная группа, в которой я иногда пребывала, когда мама ездила в командировки», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Лариса Аукштоль.

Садик проработал тут до средины 1980-х годов. После него – в здании разместилось техническое училище и просуществовало в стенах старинного дома вплоть до своего расформирования, в 2007 году. После этого старый особняк стали сдавать под офисы, на первых этажах располагались заведение общепита. Уже с лета арендаторов стали «выселять» и готовить дом под снос.

Сейчас двор здания обнесли деревянным забором и оградили сигнальной лентой. За забором идут работы по разборке здания. Что там будет в будущем – пока неизвестно.

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