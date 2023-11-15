Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На  Успенской площади в Днепре снесли и разбирают остатки старинного дома (ФОТО)

На  Успенской площади в Днепре снесли и разбирают остатки старинного дома (ФОТО)

Сегодня 13:41
просмотров

Еще один старинный дом в Днепре окончательно исчез с лица города. Находился он на Успенской площади. Многие жители Днепра помнят его как детские ясли-садик. Сносить здание начали еще в начале месяца, а сегодня то, что от него осталось – пару стен фасада и груду кирпичей – обнесли забором за которым и продолжаются работы.

Новости Днепра про На  Успенской площади в Днепре снесли и разбирают остатки старинного дома (ФОТО)

Журналисты dnepr.info побывали на Успенской площади и увидели, что осталось от бывшего дошкольного учреждения.

Сама Успенская площадь – одна из самых давних в Днепре. Церковь – первое здание на площади появилось тут до основания города, в 1783 году. Позже, в XVIII веке тут планировали построить одну из главных площадей города, но по факту долгое время здесь находились лесопилки и прибрежные склады с деревом, а первое название территории была «Площадь съестных припасов». Застраиваться она стала только в начале ХХ века.

Снесенное здание было построено в Днепре в 1920 году. Оно было в два этажа, типичной того времени застройки – стиля конструктивизм за все время своего существования успел побывать и учебным заведением, и дошкольным, и маленьким офисным «центром».

Новости Днепра про На  Успенской площади в Днепре снесли и разбирают остатки старинного дома (ФОТО)

Сначала тут было швейное училище, просуществовало оно в здании до 1941 года.

«В 1940 году моя бабушка закончила в этом помещение швейное училище от фабрики им. Володарского. Училась на швею 10 месяцев. По окончанию работала на фабрике до 22 июня 1941 года», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Сергей Ковтун.

Позже — тут были детский садик-ясли от швейной фабрики Володарского, тогда еще расположенной неподалеку.

 «Ходила в этот садик. Запомнились и прекрасный его двор с беседками под деревьями и клумбами, дневной сон на веранде, прекрасные утренники, живой уголок… В нем была и круглосуточная группа, в которой я иногда пребывала, когда мама ездила в командировки», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Лариса Аукштоль.

Новости Днепра про На  Успенской площади в Днепре снесли и разбирают остатки старинного дома (ФОТО)

Садик проработал тут до средины 1980-х годов. После него – в здании разместилось техническое училище и просуществовало в стенах старинного дома вплоть до своего расформирования, в 2007 году. После этого старый особняк стали сдавать под офисы, на первых этажах располагались заведение общепита. Уже с лета арендаторов стали «выселять» и готовить дом под снос.

Новости Днепра про На  Успенской площади в Днепре снесли и разбирают остатки старинного дома (ФОТО)

Сейчас двор здания обнесли деревянным забором и оградили сигнальной лентой. За забором идут работы по разборке здания. Что там будет в будущем – пока неизвестно.

 

 

Читайте также:

Новости Днепра про На  Успенской площади в Днепре снесли и разбирают остатки старинного дома (ФОТО)Українська Новости Днепра про На  Успенской площади в Днепре снесли и разбирают остатки старинного дома (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре в районе Березинского рынка нашли мертвого мужчину
Новости Днепра
Сегодня 13:27
В Днепре в районе Березинского рынка нашли мертвого мужчину

На место происшествия вызвали медиков и полицейских.

В Днепре без вести пропала 37-летняя женщина: нужна ваша помощь
Новости Днепра
Сегодня 11:48
В Днепре без вести пропала 37-летняя женщина: нужна ваша помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

Жители Днепра и области получат объединенную платежку за газ, но есть нюанс
Новости Днепра
Сегодня 11:47
Жители Днепра и области получат объединенную платежку за газ, но есть нюанс

Объединенную платежку получат жители Днепропетровщины.

В Днепре месяц будуть действовать кардинальные изменения в работе транспорта: детали
Новости Днепра
Сегодня 10:54
В Днепре месяц будуть действовать кардинальные изменения в работе транспорта: детали

В Днепре произойдут масштабные изменение в работе транспорта.

Последние новости

В Запорожской области россияне убили двух спасателей, еще трое получили травмы
В Запорожской области россияне убили двух спасателей, еще трое получили травмы

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших!

Сегодня 14:05
6
просмотров
В Днепре в районе Березинского рынка нашли мертвого мужчину
В Днепре в районе Березинского рынка нашли мертвого мужчину

На место происшествия вызвали медиков и полицейских.

Сегодня 13:27
2
просмотров
В Днепре без вести пропала 37-летняя женщина: нужна ваша помощь
В Днепре без вести пропала 37-летняя женщина: нужна ваша помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 11:48
7
просмотров
Жители Днепра и области получат объединенную платежку за газ, но есть нюанс
Жители Днепра и области получат объединенную платежку за газ, но есть нюанс

Объединенную платежку получат жители Днепропетровщины.

Сегодня 11:47
5
просмотров
В Днепре месяц будуть действовать кардинальные изменения в работе транспорта: детали
В Днепре месяц будуть действовать кардинальные изменения в работе транспорта: детали

В Днепре произойдут масштабные изменение в работе транспорта.

Сегодня 10:54
12
просмотров
В Раде предлагают освободить от мобилизации еще одну категорию мужчин: кого именно
В Раде предлагают освободить от мобилизации еще одну категорию мужчин: кого именно

Появился новый законопроект, в котором предлагают отсрочку еще нескольким категориям мужчин.

Сегодня 10:32
6
просмотров
В Павлограде мужчина выхватил из рук горожанина телефон и сбежал: ему «светит» до 10 лет за решеткой
В Павлограде мужчина выхватил из рук горожанина телефон и сбежал: ему «светит» до 10 лет за решеткой

Злоумышленника задержали.

Сегодня 10:00
6
просмотров
Отдал жизнь за Украину: на войне погиб воин из Днепра Станислав Грабовский
Отдал жизнь за Украину: на войне погиб воин из Днепра Станислав Грабовский

Вечная слава!

Сегодня 09:05
0
просмотров
На Днепропетровщине Volkswagen «нанизался» на отбойник: есть пострадавшие
На Днепропетровщине Volkswagen «нанизался» на отбойник: есть пострадавшие

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Сегодня 08:30
6
просмотров
Россияне атаковали Кривой Рог ракетами: что известно
Россияне атаковали Кривой Рог ракетами: что известно

Ночью в Днепропетровской области было громко.

Сегодня 08:00
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх