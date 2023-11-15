На  Успенской площади в Днепре снесли и разбирают остатки старинного дома (ФОТО)

Журналисты dnepr.info побывали на Успенской площади и увидели, что осталось от бывшего дошкольного учреждения.
Сама Успенская площадь – одна из самых давних в Днепре. Церковь – первое здание на площади появилось тут до основания города, в 1783 году. Позже, в XVIII веке тут планировали построить одну из главных площадей города, но по факту долгое время здесь находились лесопилки и прибрежные склады с деревом, а первое название территории была «Площадь съестных припасов». Застраиваться она стала только в начале ХХ века.
Снесенное здание было построено в Днепре в 1920 году. Оно было в два этажа, типичной того времени застройки – стиля конструктивизм за все время своего существования успел побывать и учебным заведением, и дошкольным, и маленьким офисным «центром».
Сначала тут было швейное училище, просуществовало оно в здании до 1941 года.
«В 1940 году моя бабушка закончила в этом помещение швейное училище от фабрики им. Володарского. Училась на швею 10 месяцев. По окончанию работала на фабрике до 22 июня 1941 года», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Сергей Ковтун.
Позже — тут были детский садик-ясли от швейной фабрики Володарского, тогда еще расположенной неподалеку.
«Ходила в этот садик. Запомнились и прекрасный его двор с беседками под деревьями и клумбами, дневной сон на веранде, прекрасные утренники, живой уголок… В нем была и круглосуточная группа, в которой я иногда пребывала, когда мама ездила в командировки», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Лариса Аукштоль.
Садик проработал тут до средины 1980-х годов. После него – в здании разместилось техническое училище и просуществовало в стенах старинного дома вплоть до своего расформирования, в 2007 году. После этого старый особняк стали сдавать под офисы, на первых этажах располагались заведение общепита. Уже с лета арендаторов стали «выселять» и готовить дом под снос.
Сейчас двор здания обнесли деревянным забором и оградили сигнальной лентой. За забором идут работы по разборке здания. Что там будет в будущем – пока неизвестно.
Читайте также:
Автор:
На место происшествия вызвали медиков и полицейских.
Присмотритесь внимательно к фото!
Объединенную платежку получат жители Днепропетровщины.
В Днепре произойдут масштабные изменение в работе транспорта.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших!
На место происшествия вызвали медиков и полицейских.
Присмотритесь внимательно к фото!
Объединенную платежку получат жители Днепропетровщины.
В Днепре произойдут масштабные изменение в работе транспорта.
Появился новый законопроект, в котором предлагают отсрочку еще нескольким категориям мужчин.
Злоумышленника задержали.
Вечная слава!
Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!
Ночью в Днепропетровской области было громко.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!