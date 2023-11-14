Каким специалистам в Днепре готовы платить по 50 и более тыс грн в месяц: горячие вакансии

На рабочем рынке Днепра требуются специалисты самых разных сфер: от водителей и механиков до продавцов и директоров. Объединяет их то, что платить им готовы в среднем 50 тыс грн в месяц, а иногда и больше.

Журналисты dnepr.infо собрали ТОП-10 вакансий, где зарплата стартует от 40 тыс грн.

Коммерческий директор с опытом работы от 5 лет в Днепре может зарабатывать от 110 до 130 тыс грн в месяц. Также важно иметь опыт работы в агросфере. Среди его обязанностей –анализ проведенных сделок, усовершенствование торговой стратегии, организация закупочной и логистической деятельности и наращивание объемов сбыта продукции, увеличение прибыли компании.

Категорийный менеджер в Днепре может зарабатывать от 80 до 90 тыс грн в месяц. От соискателя требуется опыт работы с категориями Non-food, опыт общения с поставщиками и аналитические способности. Нужно будет наполнять и корректировать ассортимент, проводить переговоры, контролировать поставки и остатки. Также нужно уметь формировать ассортимент для онлайн-полки, анализировать рынок конкурентов, мониторить их продажи и тенденции рынка.

Стоматолог может заработать от 70 до 90 тыс грн, но при этом ездить на работу ему придется в Синельниково. Для получения вакансии соискателю нужно иметь опыт работы от года, знать современные методики и технологии лечения зубов, уметь работать с разными возрастными категориями пациентов, быть ответственным. На должности нужно будет заниматься процедурами ортодонтии, имплантации, ортопедией, консультировать пациентов.

Главный инженер на предприятии агросектора может зарабатывать в Днепре 75 тыс грн в месяц. нужно будет определять перспективы развития предприятия, организовывать работу и исполнение планов, руководить разработкой планов реконструкции и модернизации предприятия. Соискатель должен знать стандарты и регламенты НАССР, BRC, охраны труда, техники безопасности, уметь управлять персоналом.

Рихтовщик авто в Днепре может зарабатывать от 60 до 80 тыс грн в месяц. Все что от него требуется – это опыт работы от года и качественное выполнение заданий в отведенный срок. Также на должности хотят видеть дисциплинированного и ответственного человека. Взамен предлагают работать в светлом и теплом помещении на оборудовании фирмы.

Водитель бензовоза в Днепре может заработать от 42 до 80 тыс грн в месяц. При этом у него должен быть опыт работы от 3-х лет, разрешение на перевозку опасных грузов, удостоверение профессиональной компетентности водителя, чип-карта, заграничный паспорт. Работать нужно будет вахтовым методом, а грузы перевозить по Украине.

Менеджер проектов по ремонту квартир в Днепре может заработать от 45 до 75 грн в месяц. У соискателя должен быть опыт работы в сфере управления проектами, коммуникационные и организаторские навыки, а еще он должен знать основные принципы ремонта и строительства, уметь решать проблемы и контролировать качество работ, управлять бюджетом проекта и координировать работу команды специалистов.

Оператор верстатов с программным руководством может зарабатывать 50 тыс грн в месяц. От потенциального работника ждут опыта работы на фрезерно-расточных станках, умение «читать» чертежи и пользоваться мерительным инструментом.

Если есть свое грузовое авто, то можно зарабатывать 50 тыс грн в месяц работая перевозчиком грузов. От соискателя, кроме авто и умение его водить по сути ничего другого не требуется. Работать нужно будет с 10 утра до 19 вечера.

от 40 до 55 тыс грн в месяц может зарабатывать официант-сомелье в ресторане Днепра. Сотруднику обещают посещение винных тренингов, дегустации напитков и еды, бесплатное питание и удобный график. От него требуется не быть занудой, обнимать людей, иметь желание учиться и работать.

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