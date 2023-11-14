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  • Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

Сегодня 16:05
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Окунуться в старину в Днепре можно просто прогуливаясь по подъезду одного из бывших доходных домов – их довольно много сохранилось в центре города. В таких домах еще сохранились старинные железные лестницы – на вид очень хрупкие, но простоявшие уже более 100 лет. Также можно увидеть старинную плитку, сделанную в Екатеринославе или соседних городах и ажурные перила. Каждая такая лестница – уникальна в своем дизайне.

Новости Днепра про Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

В середине 1840-х годов в тогдашнем Екатеринославе уже стали строить двух и трехэтажные дома. Для перехода с первого на второй этаж делали лестницу из железа, те, кто хочет сэкономить на строительстве делали лестницу из дерева, а те, кто возводил дорогие доходные дома в центре города – устанавливали в них лестницу из камня, а переходы между этажами облицовывали плиткой. До сих пор в городе можно увидеть и походить по лестницам, которым более 100 лет.

Вот такие деревянные лестницы сохранились на улице Философской.

Новости Днепра про Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

Когда дома в Днепре переставали быть доходными и становились коммунальными, а позже – многоквартирными, то часто каменные лестницы в них красили обычной краской. Спустя года краска смылась и на ступеньках снова проступила «старина».

Новости Днепра про Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

В других домах лестницы не закрашивали.

Новости Днепра про Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

В дорогих доходных домах между этажами клали плитку. Во многих зданиях она сохранилась до сих пор. Как, например, в старинном доме на улице Гончара.

Новости Днепра про Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

Также старинную плитку времен Екатеринослава между лестничными проходами можно увидеть в доме Мизко, на улице Шевченко.

Новости Днепра про Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

В основном дома украшались железными лестницами. Такие лестницы устанавливались в старых зданиях на улице Староказацкой, Шевченко, Паторжинского, Сечевых Стрельцов.

Новости Днепра про Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

Между ступеней делались «кружевные» решетки.

Новости Днепра про Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

Перила были отдельным видом искусства.

Новости Днепра про Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

В каждом доме они разные.

Новости Днепра про Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

Есть похожие, но одинаковых не найти.

Новости Днепра про Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

Каждый производитель ставил на своей работе клеймо.

Новости Днепра про Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

Несмотря на кажущуюся воздушность и хрупкость лестницы из металла они прочные и стоят в домах вторую сотню лет.

Новости Днепра про Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

Но из уважения к их возрасту часть лестниц в таких домах все же укрепили дополнительным листом железа, чем немного испортили их красоту.

фото: Е. Присягина, группа «История в фотографиях. Екатеринослав –Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)Українська Новости Днепра про Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)Русский

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