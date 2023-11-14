Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

В середине 1840-х годов в тогдашнем Екатеринославе уже стали строить двух и трехэтажные дома. Для перехода с первого на второй этаж делали лестницу из железа, те, кто хочет сэкономить на строительстве делали лестницу из дерева, а те, кто возводил дорогие доходные дома в центре города – устанавливали в них лестницу из камня, а переходы между этажами облицовывали плиткой. До сих пор в городе можно увидеть и походить по лестницам, которым более 100 лет.
Вот такие деревянные лестницы сохранились на улице Философской.
Когда дома в Днепре переставали быть доходными и становились коммунальными, а позже – многоквартирными, то часто каменные лестницы в них красили обычной краской. Спустя года краска смылась и на ступеньках снова проступила «старина».
В других домах лестницы не закрашивали.
В дорогих доходных домах между этажами клали плитку. Во многих зданиях она сохранилась до сих пор. Как, например, в старинном доме на улице Гончара.
Также старинную плитку времен Екатеринослава между лестничными проходами можно увидеть в доме Мизко, на улице Шевченко.
В основном дома украшались железными лестницами. Такие лестницы устанавливались в старых зданиях на улице Староказацкой, Шевченко, Паторжинского, Сечевых Стрельцов.
Между ступеней делались «кружевные» решетки.
Перила были отдельным видом искусства.
В каждом доме они разные.
Есть похожие, но одинаковых не найти.
Каждый производитель ставил на своей работе клеймо.
Несмотря на кажущуюся воздушность и хрупкость лестницы из металла они прочные и стоят в домах вторую сотню лет.
Но из уважения к их возрасту часть лестниц в таких домах все же укрепили дополнительным листом железа, чем немного испортили их красоту.
фото: Е. Присягина, группа «История в фотографиях. Екатеринослав –Днепропетровск»
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