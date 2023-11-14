Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

Окунуться в старину в Днепре можно просто прогуливаясь по подъезду одного из бывших доходных домов – их довольно много сохранилось в центре города. В таких домах еще сохранились старинные железные лестницы – на вид очень хрупкие, но простоявшие уже более 100 лет. Также можно увидеть старинную плитку, сделанную в Екатеринославе или соседних городах и ажурные перила. Каждая такая лестница – уникальна в своем дизайне.

В середине 1840-х годов в тогдашнем Екатеринославе уже стали строить двух и трехэтажные дома. Для перехода с первого на второй этаж делали лестницу из железа, те, кто хочет сэкономить на строительстве делали лестницу из дерева, а те, кто возводил дорогие доходные дома в центре города – устанавливали в них лестницу из камня, а переходы между этажами облицовывали плиткой. До сих пор в городе можно увидеть и походить по лестницам, которым более 100 лет.

Вот такие деревянные лестницы сохранились на улице Философской.

Когда дома в Днепре переставали быть доходными и становились коммунальными, а позже – многоквартирными, то часто каменные лестницы в них красили обычной краской. Спустя года краска смылась и на ступеньках снова проступила «старина».

В других домах лестницы не закрашивали.

В дорогих доходных домах между этажами клали плитку. Во многих зданиях она сохранилась до сих пор. Как, например, в старинном доме на улице Гончара.

Также старинную плитку времен Екатеринослава между лестничными проходами можно увидеть в доме Мизко, на улице Шевченко.

В основном дома украшались железными лестницами. Такие лестницы устанавливались в старых зданиях на улице Староказацкой, Шевченко, Паторжинского, Сечевых Стрельцов.

Между ступеней делались «кружевные» решетки.

Перила были отдельным видом искусства.

В каждом доме они разные.

Есть похожие, но одинаковых не найти.

Каждый производитель ставил на своей работе клеймо.

Несмотря на кажущуюся воздушность и хрупкость лестницы из металла они прочные и стоят в домах вторую сотню лет.

Но из уважения к их возрасту часть лестниц в таких домах все же укрепили дополнительным листом железа, чем немного испортили их красоту.

фото: Е. Присягина, группа «История в фотографиях. Екатеринослав –Днепропетровск»

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