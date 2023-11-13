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  • Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

Сегодня 14:45
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Прогуливаясь улицами современного Днепра то и дело в глаза бросается большое количество бигбордов с рекламой. Каждый производитель старается продемонстрировать лучшие стороны своего товара. Конструкции с рекламой размещаются обычно у дорог, а на тротуарах можно встретить тех, кто сам является «ходячей» рекламой и демонстрирует товар, прогуливаясь одетым в символику рекламируемого, либо раздает листовки, где напечатана реклама.

Журналисты dnepr.info решили узнать, как выглядела реклама в Днепре более 100 лет назад.

Во времена Екатеринослава реклама размещалась в газетах и на досках у самих магазинов, тем самым сообщая потенциальному покупателю, что можно купить в этой торговой лавке.

Вот таким образом рекламировали ателье по пошиву одежды и магазин мужских костюмов.

Новости Днепра про Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

В рекламе говорилось о том, сколько регалий и наград имеет фирма и о том, что за всем производством или торговлей присматривает лично владелец и гарантирует хороший результат. Или откуда был привезен товар.

Новости Днепра про Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

Вот так выглядела реклама одного из первых фотоателье города.

Новости Днепра про Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

Владельцы рекламируемых магазинов или заведений не стеснялись сами хвалить свой «товар».

Новости Днепра про Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

Например, писали: «первоклассная кофейня» или «образцовая кухня».

Новости Днепра про Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

Свои услуги рекламировали не только владельцы ресторанов, гостиниц и заводов, но и врачи.

Новости Днепра про Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

Понятия «ответили в личку» при вопросе о цене товара тогда не было, но прейскуранты высылались на дом возможному клиенту по первому требованию.

Новости Днепра про Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

В одном магазине можно было купить и вино, и обувной крем. Практически как в современном супермаркете.

Новости Днепра про Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

Также в Екатеринославе 100 лет назад различные мастера рекламировали свои услуги. Вместо досок объявлений в интернете и социальных сетях использовали газеты.

Новости Днепра про Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

фото: группа «Родной Днепропетровск»

 

 

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Новости Днепра про Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавцаУкраїнська Новости Днепра про Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавцаРусский

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