Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

Журналисты dnepr.info решили узнать, как выглядела реклама в Днепре более 100 лет назад.
Во времена Екатеринослава реклама размещалась в газетах и на досках у самих магазинов, тем самым сообщая потенциальному покупателю, что можно купить в этой торговой лавке.
Вот таким образом рекламировали ателье по пошиву одежды и магазин мужских костюмов.
В рекламе говорилось о том, сколько регалий и наград имеет фирма и о том, что за всем производством или торговлей присматривает лично владелец и гарантирует хороший результат. Или откуда был привезен товар.
Вот так выглядела реклама одного из первых фотоателье города.
Владельцы рекламируемых магазинов или заведений не стеснялись сами хвалить свой «товар».
Например, писали: «первоклассная кофейня» или «образцовая кухня».
Свои услуги рекламировали не только владельцы ресторанов, гостиниц и заводов, но и врачи.
Понятия «ответили в личку» при вопросе о цене товара тогда не было, но прейскуранты высылались на дом возможному клиенту по первому требованию.
В одном магазине можно было купить и вино, и обувной крем. Практически как в современном супермаркете.
Также в Екатеринославе 100 лет назад различные мастера рекламировали свои услуги. Вместо досок объявлений в интернете и социальных сетях использовали газеты.
фото: группа «Родной Днепропетровск»
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