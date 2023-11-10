Как выглядит здание, где находился единственный в Днепре ломбард: проработал 70 лет (ФОТО)

Сегодня в Днепре работает масса ломбардов. Находятся они в небольших МАФах или квартирах на первых этажах домов. Но еще 25 лет назад в городе действовал всего один ломбард и располагался он в огромном трехэтажном здании, построенном более 100 лет назад. В этом здании ломбард проработал без перерыва порядка 70 лет.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядел единственный ломбард Днепра и как он выглядит сейчас.

В 1903 году Городская Дума приняла решение создать в городе ломбард, для разработки его устава даже была создана специальная комиссия. Над документом трудились целый год и представили его в 1904 году. В уставе была прописана процентная ставка, условия погашения, выкупа и хранения вещей. Открыть ломбард планировали уже в 1905, но из-за проблем с финансированием учреждение заработало только в 1909 году.

Уже спустя два года Думой было принято решение что место, где находится ломбард мало приспособлено для его потребностей, а поэтому нужно строить новое здание. Разместить помещение ломбарда решили на Большой Базарной улице. Строительством помещения занимался Шефтель Френкель. Проектом помещения занимался городской архитектор Дмитрий Скоробогатов. Возвели здание к августу 1913 года.

Кроме самого здания ломбарда во дворе участка было несколько дополнительных зданий, среди которых – небольшой жилой дом и несколько складов.

Контора пользовалась популярностью среди местного населения, но в 1919 году ломбард прекратил свою деятельность так как все ценные вещи и деньги были из него украдены во время революционных событий в городе.

Снова свои двери ломбард на Большой Базарной открыл только в 1925 году и проработал он аж до конца 1990-х годов. Все это время это был единственный ломбард, действующий в городе. Не закрывался он даже во время немецкой оккупации города в 1940-х годах. Все это время он назывался «Коммунальный ломбард», но не выдержал конкуренции с частными «собратьями», которые массово стали появляться в Днепре в конце 1990-х годов.

Все это время ломбард находился в одном и том же помещении, построенном Френкелем в 1913 году. После закрытия учреждения, через несколько лет здание ломбарда было отреставрировано и перестроено. В здании до сих пор сохранилось несколько старинных элементов времен Екатеринослава – напольная плитка, перила, кованные ворота и двери.

Сейчас в помещении находятся различные офисы.

фото: А. Волок, управление по вопросам охраны культурного наследия горсовета Днепра

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