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  • Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)

Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)

Сегодня 12:53
просмотров

Снять дешевую квартиру в Днепре, чтобы при этом в ней был новый ремонт и хорошая мебель – задача не реальная. Те, кто хочет сэкономить и ищет в аренду дешевое жилье должны либо жертвовать комфортом в такой квартире – там может не хватать мебели или техники, либо жить среди ковров, старых сервантов и стенами, не видевшими ремонта годами. Но тем, кто хочет снять дешевую квартиру в Днепре может повезти, и большая жилплощадь достанется им за сущие копейки как для рынка такого большого города.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку из самых дешевых квартир, которые можно снять в разных районах Днепра и узнали, чем придется пожертвовать, чтобы снять дешевое жилье в Днепре.

Соборный район

Аренда жилья в Соборном районе города стартует от 5 тыс грн в месяц. За эти деньги квартирант может рассчитывать на однокомнатную квартиру в районе Нагорного рынка. В квартире установлено автономное отопление, в ней есть диван, кровать, необходимая мебель, техника, но ванна находится в кухне, за шторкой.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)

Шевченковский район

Снять дешевое жилье в Шевченковском районе Днепра можно по цене от 4 тыс грн в месяц. В таком случае арендатор получит однокомнатную квартиру в районе жилмассива Тополь. Квартира находится на 11 этаже 12-ти этажного дома. Квартира угловая. Из техники в ней есть все, кроме стиральной машинки. Возможно проживание с животными.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)

Центральный район

Снять дешевую квартиру в Центральном районе Днепра стоит от 5 тыс грн в месяц. Квартира однокомнатная, находится на 8 этаже панельного дома. В комнате 2 спальных места, есть стиральная машика, бойлер, холодильник. Территориально жилье находится возле проспекта Поля.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)

Чечеловский район

Аренда самого дешевого жилья в Чечеловском районе Днепра обойдется в 4 тыс грн. В квартире несколько лет назад был косметический ремонт, есть необходимая мебель, техника. Жилье однокомнатное, находится в районе улицы Ивасюка, дом старой постройки, поэтому ванна тут находится сразу в кухне. Но есть и плюс, в этой квартире возможно проживание с домашними животными.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)

Новокодацкий район

Снять дешевую квартиру в Чечеловском районе Днепра обойдется в минимум 5 тыс грн. Находится она на среднем этаже 9-ти этажного дома. Квартира однокомнатная. Есть необходимая мебель, техника и довольно сносный ремонт. Стены и полы квартиры утеплены коврами. Территориально жилье находится на жилмассиве Парус.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)

Индустриальный район

За 4 тыс грн в Днепре можно снять трехкомнатную квартиру в Индустриальном районе. Правда, в такой квартире практически нет мебели – только в кухне есть стол, стулья и шкафы. Но также в помещении есть вся необходимая техника – от стиральной машинки до холодильника. Правда, состояние стен квартиры  можно охарактеризовать как «под ремонт». Находится жилье на 7 этаже панельного дома. Квартира находится в районе Слобожанского проспекта.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)

Самарский район

Аренда жилья в Самарском районе обойдется в 5 тыс грн. Квартира находится в Приднепровске. Расположена она на среднем этаже панельного дома. Квартира двухкомнатная, в ней старый ремонт и мебель, нет стиральной машинки.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)

АНД-район

За 4,5 тыс грн можно снять дешевую квартиру в Днепре в АНД-районе. Квартира однокомнатная, расположена на 1 этаже 9-ти этажного дома. Коммуналка, как пишет автор объявления, летом обходится в 800 грн, зимой – в 1,2 тыс грн. На окнах установлены решетки. В квартире есть техника, мебель. Жилье находится в районе улицы Детальностроевской.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)

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Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)Русский

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