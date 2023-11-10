Почему газ в квартирах жителей Днепра может быть с красным оттенком и что делать в таком случае: инструкция

Журналисты dneepr.info узнали, что делать в таком случае.
Как сообщили в пресс-службе НАК Нафтогаз Украины, желтый или красный цвет газа – это свидетельство технической проблемы, но это не говорит о том, что топливо плохого качества.
Среди причин, по которым пламя в конфорке может изменить цвет в НАК Нафтогаз называют неправильную регулировку подачи воздуха в горелку или загрязнение сопла горелки на плите, а также недостаточное количества кислорода в помещение или низкое давление подачи топлива. За последние отвечают операторы газораспределительных сетей, то есть облгазы.
В пресс-службе Нафтогаза отметили, что такое явление не может быть постоянным, но если потребитель регулярно видит пламя желтого или красного оттенков – то нужно обращаться также к поставщику и сообщить ему о проблеме.
Но первое, что должны делать потребители, если под чайником или кастрюлей появились цветные «языки» — это обратиться в службу газа по телефону 104. Не стоит самостоятельно вмешиваться в работу газовых приборов – это опасно и может привести к утечке газа, пожару или отравлению.
По словам экспертов, если в конфорке появилось желтое или оранжевое пламя – это может говорить об ухудшении всасывания воздуха, то есть отверстие, из которого выходит газ во время работы плиты могло засориться пылью или другой грязью, либо же заслонка на конфорке лежит неправильно и перекрывает подачу кислорода.
А вот пламя красного цвета может говорить о том, что в реакцию с кислородом вступают посторонние вещества и при этом может выделяться больше углекислого газа. Это серьезный повод для того чтобы лишний раз проветрить помещение и сразу же позвонить в службу газа.
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