Як виглядають найдешевші квартири в оренду у різних районах Дніпра: ціни від 4 тис грн за трикімнатну (ФОТО)

Винайняти дешеву квартиру у Дніпрі, щоб при цьому в ній був новий ремонт та гарні меблі – завдання не реальне. Ті, хто хоче заощадити та шукає в оренду дешеве житло повинні або жертвувати комфортом у такій квартирі – там може не вистачати меблів чи техніки, або жити серед килимів, старих сервантів та стінами, які не бачили ремонту роками. Але тим, хто хоче зняти дешеву квартиру в Дніпрі, може пощастити, і велика житлова площа дістанеться їм за справжні копійки як для ринку такого великого міста.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку із найдешевших квартир, які можна зняти у різних районах Дніпра та дізналися, чим доведеться пожертвувати, щоб зняти дешеве житло у Дніпрі.

Соборний район

Оренда житла у Соборному районі міста стартує від 5 тис. грн на місяць. За ці гроші квартирант може розраховувати на однокімнатну квартиру у районі Нагірного ринку. У квартирі встановлено автономне опалення, в ній є диван, ліжко, необхідні меблі, техніка, але ванна знаходиться на кухні, за шторкою.

Шевченківський район

Зняти дешеве житло у Шевченківському районі Дніпра можна за ціною від 4 тис. грн на місяць. У такому разі орендар отримає однокімнатну квартиру в районі житлового масиву Тополя. Квартира знаходиться на 11-му поверсі 12-ти поверхового будинку. Квартира кутова. З техніки в ній є все, окрім пральної машинки. Можливе проживання із тваринами.

Центральний район

Зняти найдешевшу квартиру в Центральному районі Дніпра коштує від 5 тис грн на місяць. Квартира однокімнатна, розташована на 8 поверсі панельного будинку. У кімнаті 2 спальних місця, є пральна машина, бойлер, холодильник. Територіально житло розташоване біля проспекту Поля.

Чечелівський район

Оренда найдешевшого житла у Чечелівському районі Дніпра коштуватиме 4 тис грн. У квартирі кілька років тому був косметичний ремонт, є необхідні меблі, техніка. Житло однокімнатне, знаходиться в районі вулиці Івасюка, будинок старий, був побудований дуже давно, тому ванна тут знаходиться одразу на кухні. Але є і плюс, у цій квартирі можливе проживання із домашніми тваринами.

Новокодацький район

Винайняти дешеву квартиру у Чечелівському районі Дніпра обійдеться щонайменше 5 тис грн. Знаходиться вона на середньому поверсі 9-ти поверхового будинку. Квартира однокімнатна. Є необхідні меблі, техніка та досить стерпний ремонт. Стіни та підлоги квартири утеплені килимами. Територіально житло знаходиться на житловому масиві Парус.

Індустріальний район

За 4 тис грн у Дніпрі можна винайняти трикімнатну квартиру в Індустріальному районі. Щоправда, у такій квартирі практично немає меблів – тільки в кухні є стіл, стільці та шафи. Але також у приміщенні є вся необхідна техніка – від пральної машинки до холодильника. Щоправда, стан стін квартири можна охарактеризувати як «під ремонт». Знаходиться житло на 7-му поверсі панельного будинку. Квартира розташована в районі Слобожанського проспекту.

Самарський район

Оренда житла в Самарському районі коштуватиме 5 тис грн. Квартира знаходиться в Придніпровську. Розташована на середньому поверсі панельного будинку. Квартира двокімнатна, в ній старий ремонт та меблі, немає пральної машинки.

АНД-район

За 4,5 тис. грн можна винайняти дешеву квартиру в Дніпрі в АНД-районі. Квартира однокімнатна, розташована на 1 поверсі 9-ти поверхового будинку. Комуналка, як пише автор оголошення, влітку обходиться 800 грн, взимку – 1,2 тис грн. На вікнах встановлені ґрати. У квартирі є техніка, меблі. Житло знаходиться у районі вулиці Детальнобудівної.

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