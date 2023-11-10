Как жителям Днепра оформить инвалидность во время военного положения: куда обращаться и что нужно

Часть тех лиц, что имеют инвалидность могут продлить ее автоматически. Для этого им не нужно приходить на заседание медико-социальной экспертизы. Также автоматически будет продлена программа реабилитации и процент трудоспособности такого лица.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения Украины, пока в стране введено военное положение, то процедура проведения медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности значительно упрощена.

Первое, что должен сделать пациент, который хочет пройти такую экспертизу – это получить направление от медучреждения после прохождения диагностических, лечебных и реабилитационных программ. При прохождении экспертизы больной должен иметь при себе выписки из больницы, медкарту, справку, выданную в меучреждении.

Медико-социальная экспертиза для установления группы инвалидности проводится при наличии факторов, подтверждающих стойкое нарушение функций организма.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, это может быть обусловлено как приобретенными заболеваниями, так и последствиями травм или врожденными пороками, которые влекут за собой ограничение жизнедеятельности. Оформить направление на медкомиссию должен врач. При этом, у больного не обязательно должна быть заключена с ним декларация и он не имеет права требовать от пациента заключение декларации.

Если пациент не может сам прийти на комиссию, то ее члены могут приехать к нему на дом или в другое медучреждение.

«Для упрощения проведения медико-социальной экспертизы во время военного положения принято постановление, которое предусматривает в некоторых случаях установление инвалидности заочно, независимо от места регистрации, проживания или пребывания человека, который обратился для установления инвалидности. Врачи не имеют основания требовать, чтобы пациенты прибывали на повторное медицинское освидетельствование для подтверждения инвалидности во время военного положения.», — отметили в пресс-службе.

Если срок инвалидности истекает во время действия военного положения, то ее продлевают автоматически, без необходимости пересмотра до завершения военного положения и в течение полугода после его окончания или отмены. Также автоматически продлевается процент потери трудоспособности и индивидуальная программа реабилитации.

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