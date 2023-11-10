Як жителям Дніпра оформити інвалідність під час воєнного стану: куди звертатися та що потрібно

Частина тих осіб, які мають інвалідність, можуть продовжити її автоматично. Для цього їм не слід приходити на засідання медико-соціальної експертизи. Також автоматично буде продовжено програму реабілітації та відсоток працездатності такої особи.

Як зазначають у Міністерстві охорони здоров’я України, поки в країні запроваджено воєнний стан, то процедуру проведення медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності значно спрощено.

Перше, що має зробити пацієнт, який хоче пройти таку експертизу – це отримати направлення на експертизу від медустанови де він лікувався, або після проходження діагностичних, лікувальних та реабілітаційних програм. При собі потрібно мати виписки з історії хвороби та справку з лікарні з встановленим діагнозом, який передбачає отримання інвалідності.

Медико-соціальна експертиза для встановлення групи інвалідності проводиться за наявності факторів, що підтверджують стійке порушення функції організму.

Як зазначили у прес-службі МОЗ, це може бути обумовлено як набутими захворюваннями, так і наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності. Оформити направлення на медкомісію має лікар. При цьому у хворого не обов’язково має бути укладена з ним декларація і він не має права вимагати від пацієнта висновку декларації.

Якщо пацієнт не може сам прийти на комісію, її члени можуть приїхати до нього додому або в іншу медустанову.

«Для спрощення проведення медико-соціальної експертизи під час військового становища прийнято постанову, яка передбачає в деяких випадках встановлення інвалідності заочно, незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування людини, яка звернулася для встановлення інвалідності. Лікарі не мають підстав вимагати, щоб пацієнти прибували на повторний медичний огляд для підтвердження інвалідності під час воєнного стану.», – зазначили у прес-службі.

Якщо термін інвалідності закінчується під час дії воєнного стану, то її продовжують автоматично, без необхідності перегляду до завершення воєнного стану та протягом півроку після його закінчення чи скасування. Також автоматично продовжується відсоток втрати працездатності та індивідуальна програма реабілітації.

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