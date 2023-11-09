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Как жители Днепра могут купить страховой стаж для будущей пенсии: сколько стоит месяц

Сегодня 17:31
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Чтобы получать пенсию и уйти на заслуженный отдых в 60 лет жителю Днепра в 2023 году нужно иметь не менее 30 лет трудового стажа. Тем, у кого страхового стажа насчитывается от 20 до 30 лет нужно проработать до 63 лет, а тем, у кого стажа от 15 до 20 лет – придется трудиться до 65 лет. До 2028 года в Украине ежегодно будет провышаться необходимый для получения выплат страховой стаж. Если жителю Днепра уже исполнилось 65 лет, но у него менее 15 лет стажа, то ему будут выплачивать социальную помощь. Но страховой стаж можно докупить и таким образом обеспечить себе получение пенсии, а не соцпомощи.

Новости Днепра про Как жители Днепра могут купить страховой стаж для будущей пенсии: сколько стоит месяц

Журналисты dnepr.info узнали, как это сделать и сколько это стоит.

Если раньше для покупки страхового стажа необходимо было идти в Пенсионный фонд, то в этом году купить себе несколько «трудовых» лет можно не выходя из дома, без заключения бумажного договора. Нужно просто регулярно делать добровольные взносы – так официально называется «покупка» страхового стажа. Внести взнос можно как за себя, так и за другого человека. Делать их могут как работающие, так и не работающие люди.

Как сделать взнос

Перед тем, как сделать добровольный взнос необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины. Сделать это можно на портале учреждения. Для этого нужно авторизоваться в личном кабинете с помощью электронной подписи, системы Gov.ID или «Дія. Підпис». Ею также подписывается договор.

Требование к размеру взносов

«Покупатель» страхового стажа сам определяет размер добровольных взносов и периодичность, с которой он будет их делать. Но есть условие – сумма должна быть не меньше минимального страхового взноса, установленного в Украине – сегодня это 1474 грн.

Сумма зачисляется за месяц, в котором средства «зашли» на счет ПФУ.

Как отметили в Пенсионном фонде, каждые 100 грн взноса увеличивают месячную зарплату для начисления пенсии почти на 455 грн. Размер месячной зарплаты влияет на расчет пенсии в дальнейшем.

Увидеть, что оплата взноса прошла можно в личном кабинете на портале ПФУ.

Как узнать размер пенсии

Чтобы узнать насколько страховые взносы увеличили сумму будущей пенсии нужно в личном кабинете подать запрос на формирование справки ОК-5. На ее последней странице, в разделе «Отчетный год: 2023» потребитель может увидеть свою заработную плату для пенсии, которая рассчитывается из добровольно уплаченного взноса и количество дней приобретенного страхового стажа.

 

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