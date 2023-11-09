Как жители Днепра могут купить страховой стаж для будущей пенсии: сколько стоит месяц

Журналисты dnepr.info узнали, как это сделать и сколько это стоит.
Если раньше для покупки страхового стажа необходимо было идти в Пенсионный фонд, то в этом году купить себе несколько «трудовых» лет можно не выходя из дома, без заключения бумажного договора. Нужно просто регулярно делать добровольные взносы – так официально называется «покупка» страхового стажа. Внести взнос можно как за себя, так и за другого человека. Делать их могут как работающие, так и не работающие люди.
Перед тем, как сделать добровольный взнос необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины. Сделать это можно на портале учреждения. Для этого нужно авторизоваться в личном кабинете с помощью электронной подписи, системы Gov.ID или «Дія. Підпис». Ею также подписывается договор.
«Покупатель» страхового стажа сам определяет размер добровольных взносов и периодичность, с которой он будет их делать. Но есть условие – сумма должна быть не меньше минимального страхового взноса, установленного в Украине – сегодня это 1474 грн.
Сумма зачисляется за месяц, в котором средства «зашли» на счет ПФУ.
Как отметили в Пенсионном фонде, каждые 100 грн взноса увеличивают месячную зарплату для начисления пенсии почти на 455 грн. Размер месячной зарплаты влияет на расчет пенсии в дальнейшем.
Увидеть, что оплата взноса прошла можно в личном кабинете на портале ПФУ.
Чтобы узнать насколько страховые взносы увеличили сумму будущей пенсии нужно в личном кабинете подать запрос на формирование справки ОК-5. На ее последней странице, в разделе «Отчетный год: 2023» потребитель может увидеть свою заработную плату для пенсии, которая рассчитывается из добровольно уплаченного взноса и количество дней приобретенного страхового стажа.
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