«Три грации» и абстракция из цветов: как раньше выглядело место, где сегодня стоит памятник Полю в Днепре (ФОТО)

В Днепре на месте старинных фонтанов обустраиваются новые скверы, устанавливают памятники или просто обустраивают проезжую часть. Раньше на центральном проспекте города было много фонтанов, но со временем они исчезли.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядел фонтан «Три грации» на проспекте и что сейчас находится на его месте.

В середине 1950-х годов были популярны фонтаны в середине которых находились различные композиции – дети, студенты, колхозники, спортсмены. Такие фонтаны часто устанавливали в городах. Был такой фонтан и на центральном проспекте Днепра.

Появился он в начале 1950-х годов. Назывался «Три грации» так как в середине чаши стояли три девушки, одетые в спортивную форму. Над собой они держали плоскую чашу. В то время на этом месте был небольшой сквер, огражденный от проспекта ажурным забором.

«Этот небольшой сквер с фонтаном находился во дворе дома. Рядом с фонтаном были скамеечки. По вечерам местные жители любили тут проводить время, дети играли у фонтана, рядом прогуливались мамы с колясками, назначались свиданья», — вспоминает жительница Днепра Евгения Южева.

В 1970-х годах ограждение убрали, а девушек в фонтане сменили геометрические скульптуры, больше похожие на абстракционные цветы.

Но в середине 1990-х годов фонтан перестал работать. Сначала он стоят без воды, позже – начали рассыпаться скульптуры внутри чаши, а в 2002 году на его месте появился памятник почетному гражданину города Александру Полю.

фото: С. Грицаенко, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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