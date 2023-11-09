«Три грации» и абстракция из цветов: как раньше выглядело место, где сегодня стоит памятник Полю в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядел фонтан «Три грации» на проспекте и что сейчас находится на его месте.
В середине 1950-х годов были популярны фонтаны в середине которых находились различные композиции – дети, студенты, колхозники, спортсмены. Такие фонтаны часто устанавливали в городах. Был такой фонтан и на центральном проспекте Днепра.
Появился он в начале 1950-х годов. Назывался «Три грации» так как в середине чаши стояли три девушки, одетые в спортивную форму. Над собой они держали плоскую чашу. В то время на этом месте был небольшой сквер, огражденный от проспекта ажурным забором.
«Этот небольшой сквер с фонтаном находился во дворе дома. Рядом с фонтаном были скамеечки. По вечерам местные жители любили тут проводить время, дети играли у фонтана, рядом прогуливались мамы с колясками, назначались свиданья», — вспоминает жительница Днепра Евгения Южева.
В 1970-х годах ограждение убрали, а девушек в фонтане сменили геометрические скульптуры, больше похожие на абстракционные цветы.
Но в середине 1990-х годов фонтан перестал работать. Сначала он стоят без воды, позже – начали рассыпаться скульптуры внутри чаши, а в 2002 году на его месте появился памятник почетному гражданину города Александру Полю.
фото: С. Грицаенко, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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