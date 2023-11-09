«Три грації» та абстракція з квітів: як раніше виглядало місце, де сьогодні стоїть пам’ятник Полю у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі на місці старовинних фонтанів облаштовуються нові сквери, встановлюють пам'ятники чи просто це місце перетворюється у проїжджу частину. Раніше на центральному проспекті міста було багато фонтанів, але згодом вони зникли.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядав фонтан «Три грації» на проспекті і що зараз на його місці.

У 1950-х років були популярні фонтани в середині яких були різні композиції – діти, студенти, колгоспники, спортсмени. Такі фонтани часто встановлювали у містах. Був такий фонтан і на центральному проспекті Дніпра.

З’явився він на початку 1950-х років. Називався «Три грації» так як у середині чаші стояли троє дівчат, одягнених у спортивну форму. Над собою вони тримали пласку чашу. Тоді на цьому місці був невеликий сквер, захищений від проспекту ажурним парканом.

«Цей невеликий сквер із фонтаном знаходився у дворі будинку. Поруч із фонтаном були лавочки. Вечорами місцеві жителі любили тут проводити час, діти грали біля фонтану, поряд прогулювалися мами з візками, призначалися побачення», – згадує мешканка Дніпра Євгенія Южева.

У 1970-х роках огорожу прибрали, а дівчат у фонтані змінили геометричні скульптури, які більше схожі на абстракційні квіти.

Але в середині 90-х років фонтан перестав працювати. Спочатку він стоять без води, пізніше почали розсипатися скульптури всередині чаші, а в 2002 році на його місці з’явився пам’ятник почесному громадянину міста Олександру Полю.

фото: Грицаєнко С. група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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