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  • Як пройти безкоштовне обстеження у Дніпрі 2023: МРТ, УЗД, мамографію, кардіографію та онкоскринінг

Як пройти безкоштовне обстеження у Дніпрі 2023: МРТ, УЗД, мамографію, кардіографію та онкоскринінг

Сьогодні 18:01
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Мегканці Дніпра можуть зробити деякі обстеження безоплатно. При цьому хворий сам може вибрати місце, де проводитиме процедуру. Головне, щоб ця медустанова мала контракт із Національною службою здоров'я України та в ній було необхідне обладнання для проведення обстеження.

Новости Днепра про Як пройти безкоштовне обстеження у Дніпрі 2023: МРТ, УЗД, мамографію, кардіографію та онкоскринінг

Журналісти dnepr.info дізналися, що потрібно для того, щоб пройти безкоштовне обстеження у медустановах міста.

Усі ці процедури оплачуються із державного бюджету за Програмою медичних гарантій, тобто медустанові сплачує не пацієнт, а держава.

Електрокардіографія

За наявності скарг на біль у серці безкоштовно можна зробити електрокардіографію. Для цього потрібно мати направлення від сімейного лікаря. Після проведення процедури з її результатами слід також йти до сімейного лікаря – за необхідності він випише направлення до кардіолога. Також для проведення безкоштовної електрокардіографії підійде направлення від лікаря-кардіолога.

Новости Днепра про Як пройти безкоштовне обстеження у Дніпрі 2023: МРТ, УЗД, мамографію, кардіографію та онкоскринінг

МРТ

Для проходження безкоштовного МРТ необхідно направлення від сімейного лікаря або профільного спеціаліста. Робити томографію безкоштовно одна людина може стільки разів – скільки їй потрібно. Обмежень за кількістю немає. Якщо МРТ знадобилося під час стаціонарного лікування – дослідження проведуть у тій лікарні, де лікується пацієнт. Якщо обладнання там немає – він може поїхати до будь-якої медустанови, де працює томограф.

Новости Днепра про Як пройти безкоштовне обстеження у Дніпрі 2023: МРТ, УЗД, мамографію, кардіографію та онкоскринінг

  Якщо пацієнт захоче пройти МРТ за власним бажанням, не маючи при собі направлення від лікаря – за це доведеться заплатити.

Мамографія

Пройти діагностику безкоштовно можна за наявності направлення не лише від сімейного лікаря, а й мамолога чи гінеколога. Пройти обстеження можна не лише у комунальній медустанові, а й у приватній, якщо вона має контракт з НСЗУ. Якщо процедуру діагностики жінка хоче пройти за своєю ініціативою, не маючи при цьому направлення, то доведеться за неї заплатити.

Новости Днепра про Як пройти безкоштовне обстеження у Дніпрі 2023: МРТ, УЗД, мамографію, кардіографію та онкоскринінг

УЗД

Для проходження безкоштовної ультразвукової діагностики різних органів необхідно мати направлення від сімейного лікаря або профільного медспеціаліста.

Новости Днепра про Як пройти безкоштовне обстеження у Дніпрі 2023: МРТ, УЗД, мамографію, кардіографію та онкоскринінг

Онкоскринінг

Безкоштовно можна зробити скринінг раку шийки матки або ПАП-текст. Для його проходження необхідний напрямок від гінеколога. Записатися на прийом можна безпосередньо, минаючи відвідування сімейного лікаря.

Чоловіки починаючи з 40 років повинні проходити щорічний скринінг раку простати або ПСА-тест. Його також можна зробити безкоштовно, за наявності направлення від профільного чи сімейного лікаря.

Новости Днепра про Як пройти безкоштовне обстеження у Дніпрі 2023: МРТ, УЗД, мамографію, кардіографію та онкоскринінг

Єдиним недоліком безкоштовних процедур може бути велика черга на їхнє проходження. Тому лікарі рекомендують, обравши медустанову, попередньо записатися на процедуру, обравши зручну дату та час.

Дізнатися список лікарень, де можна пройти безкоштовне обстеження, можна за телефоном 16-77 або тут.

 

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Новости Днепра про Як пройти безкоштовне обстеження у Дніпрі 2023: МРТ, УЗД, мамографію, кардіографію та онкоскринінгУкраїнська Новости Днепра про Як пройти безкоштовне обстеження у Дніпрі 2023: МРТ, УЗД, мамографію, кардіографію та онкоскринінгРусский

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