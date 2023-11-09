Як мешканцям Дніпра посилити тепловіддачу батарей: інструкція

З кожним днем осінь дедалі більше входить у свої права та перестає балувати теплом. Температура на стовпчику термометра опускається дедалі нижче. Тому можна припустити, що незабаром в Дніпрі почнеться опалювальний сезон і батареї стануть теплим. Минулого року в зимовий час у квартирах мешканців міста було близько +20 градусів, виходячи з економічної ситуації в країні, в цьому можна припустити, що цього року температура у квартирах дніпрян буде такою самою.

Що зробити, щоб у будинку було тепліше і як при цьому обійтися без великих витрат – дізнавалися журналісти dnepr.info.

Батареї

Перше, що рекомендують зробити експерти зі збереження теплової енергії – це пофарбувати батареї у темні кольори. Вважається, що коричневі, темно-сірі або сині радіатори будуть віддавати тепло набагато краще, ніж їхні білі «побратими».

Друге, що потрібно зробити – це відсунути меблі від батарей, прибрати гардини та портьєри – таким чином тепло «проходитиме» в кімнату набагато краще.

Щоб тепло від батарей швидше поширилося квартирою – поруч із ними потрібно поставити невеликий вентилятор і направити його лопаті на джерело тепла.

Тим, хто робить ремонт, експерти радять заздалегідь потурбуватися про тепло і якщо є можливість – збільшити батарею на ширшу. Це посилить рівень тепловіддачі.

Ще одним ефективним способом покращення тепловіддачі від батарей є фольга. Її слід помістити за батарею. Таким чином тепло відбиватиметься від фольги і приміщення не тільки швидше нагріється, але і в ньому буде помітно тепліше.

Вікна

Щоб через щілини у вікнах у приміщення не потрапляло холодне повітря, потрібно обробити їх по контуру рами силіконовим герметиком. Він закриє дуже маленькі щілини, навіть ті, що непомітні при первинному огляді, а ще герметик може набувати форми зазорів. Його рекомендують використовувати як тим, хто має вдома дерев’яні рами, так і тим, хто має пластикові.

Також закрити «дірки» допоможе теплозберігаюча плівка, її можна купити в будівельному магазині та приклеїти самостійно, за допомогою фена. Підійде навіть скотч та папір. Але попередньо в такому випадку дерев’яні вікна краще «обкласти» тонкими шматочками поролону.

Крім того, захистити приміщення від холоду допоможуть важкі щільні штори.

Побутові прилади

Зробити повітря в кімнаті теплішим можна під час збирання пилососом. При його роботі з задньої стінки приладу виходить тепле повітря, тому ретельне прибирання протягом 20 хвилин не тільки допоможе позбавити кімнату від пилу, але і прогріє її. Але головне при такому обігріві – це попередньо промити або замінити фільтр в пилососі, щоб там не було пилу. Інакше разом із теплим повітрям із задньої стінки виходитиме неприємний запах.

Додасть тепла в приміщення і працююча духовка. Тому взимку можна частіше готувати страви саме у ній. А після приготування та вимикання духовки її дверцята можна залишити трохи прочиненими – так вона віддаватиме тепло в приміщення. Головне – це вимкнути у ній газ. Але не варто нагрівати кімнату за допомогою увімкнених газових конфорок – таким чином ви просто спалите кисень, але не отримаєте тепла.

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