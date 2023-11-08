Как пройти бесплатное обследование в Днепре 2023: МРТ, УЗИ, маммографию, кардиографию и онкоскрининг

Жители Днепра могут сделать некоторые обследования бесплатно. При этом больной сам может выбрать место, где будет проводить процедуру. Главное, чтобы это медучреждение имело контракт с Национальной службой здоровья Украины и в нем было необходимое оборудование для проведения обследования.

Журналисты dnepr.info узнали, что нужно для того, чтобы пройти бесплатное обследование в медучреждении.

Все эти процедуры оплачиваются из государственного бюджета по Программе медицинских гарантий, то есть медучреждению платит не пациент, а государство.

Электрокардиография

При наличии жалоб на боль в сердце бесплатно можно сделать электрокардиографию. Для этого нужно иметь направление от семейного врача. После проведения процедуры с ее результатами нужно также идти к семейному врачу – при необходимости он выпишет направление к кардиологу. Также для проведения бесплатной электрокардиографии подойдет направление от лечащего врача-кардиолога.

МРТ

Для прохождения бесплатного МРТ необходимо направление от семейного врача либо профильного лечащего медика. Делать томографию бесплатно один человек может столько раз – сколько ему необходимо. Ограничений по количеству нет. Если МРТ понадобилось во время стационарного лечения – то исследование проведут в той больнице, где лечится пациент. Если оборудования там нет – он может поехать в любое медучреждение, где работает томограф.

Если пациент захочет пройти МРТ по собственному желанию, не имея при себе направления от врача – за это придется заплатить.

Маммография

Пройти диагностику бесплатно можно при наличии направления не только от семейного врача, но и мамолога, гинеколога. Пройти обследование можно не только в коммунальном медучреждении, но и в частном, если у него есть контракт с НСЗУ. Если процедуру диагностики женщина хочет пройти по своей инициативе, не имея при этом направления, то за нее придется заплатить.

УЗИ

Для прохождения бесплатно ультразвуковой диагностики разных органов необходимо иметь направление от семейного врача или профильного медспециалиста.

Онкоскрининг

Бесплатно можно сделать скрининг рака шейки матки или ПАП –текст. Для его прохождения необходимо направление от гинеколога. Записаться к нему на прием можно напрямую, минуя посещения семейного врача.

Мужчины начиная с 40 лет должны проходит ежегодный скрининг рака простаты или ПСА-тест. Его также можно сделать бесплатно, при наличии направления от профильного или семейного врача.

Единственным недостатком бесплатных процедур может быть большая очередь на их прохождение. Поэтому врачи рекомендуют, выбрав медучреждение, предварительно записаться на процедуру, выбрав удобную дату и время.

Узнать список больниц, где можно пройти бесплатное обследование можно по телефону 16-77 или тут.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: