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Как пройти бесплатное обследование в Днепре 2023: МРТ, УЗИ, маммографию, кардиографию и онкоскрининг

Сегодня 18:01
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Жители Днепра могут сделать некоторые обследования бесплатно. При этом больной сам может выбрать место, где будет проводить процедуру. Главное, чтобы это медучреждение имело контракт с Национальной службой здоровья Украины и в нем было необходимое оборудование для проведения обследования.

Новости Днепра про Как пройти бесплатное обследование в Днепре 2023: МРТ, УЗИ, маммографию, кардиографию и онкоскрининг

Журналисты dnepr.info узнали, что нужно для того, чтобы пройти бесплатное обследование в медучреждении.

Все эти процедуры оплачиваются из государственного бюджета по Программе медицинских гарантий, то есть медучреждению платит не пациент, а государство.

Электрокардиография

При наличии жалоб на боль в сердце бесплатно можно сделать электрокардиографию. Для этого нужно иметь направление от семейного врача. После проведения процедуры с ее результатами нужно также идти к семейному врачу – при необходимости он выпишет направление к кардиологу. Также для проведения бесплатной электрокардиографии подойдет направление от лечащего врача-кардиолога.

Новости Днепра про Как пройти бесплатное обследование в Днепре 2023: МРТ, УЗИ, маммографию, кардиографию и онкоскрининг

МРТ

Для прохождения бесплатного МРТ необходимо направление от семейного врача либо профильного лечащего медика. Делать томографию бесплатно один человек может столько раз – сколько ему необходимо. Ограничений по количеству нет. Если МРТ понадобилось во время стационарного лечения – то исследование проведут в той больнице, где лечится пациент. Если оборудования там нет – он может поехать в любое медучреждение, где работает томограф.

Новости Днепра про Как пройти бесплатное обследование в Днепре 2023: МРТ, УЗИ, маммографию, кардиографию и онкоскрининг

 Если пациент захочет пройти МРТ по собственному желанию, не имея при себе направления от врача – за это придется заплатить.

Маммография

Пройти диагностику бесплатно можно при наличии направления не только от семейного врача, но и мамолога, гинеколога. Пройти обследование можно не только в коммунальном медучреждении, но и в частном, если у него есть контракт с НСЗУ. Если процедуру диагностики женщина хочет пройти по своей инициативе, не имея при этом направления, то за нее придется заплатить.

Новости Днепра про Как пройти бесплатное обследование в Днепре 2023: МРТ, УЗИ, маммографию, кардиографию и онкоскрининг

УЗИ

Для прохождения бесплатно ультразвуковой диагностики разных органов необходимо иметь направление от семейного врача или профильного медспециалиста.

Новости Днепра про Как пройти бесплатное обследование в Днепре 2023: МРТ, УЗИ, маммографию, кардиографию и онкоскрининг

Онкоскрининг

Бесплатно можно сделать скрининг рака шейки матки или ПАП –текст. Для его прохождения необходимо направление от гинеколога. Записаться к нему на прием можно напрямую, минуя посещения семейного врача.

Мужчины начиная с 40 лет должны проходит ежегодный скрининг рака простаты или ПСА-тест. Его также можно сделать бесплатно, при наличии направления от профильного или семейного врача.

Новости Днепра про Как пройти бесплатное обследование в Днепре 2023: МРТ, УЗИ, маммографию, кардиографию и онкоскрининг

Единственным недостатком бесплатных процедур может быть большая очередь на их прохождение. Поэтому врачи рекомендуют, выбрав медучреждение, предварительно записаться на процедуру, выбрав удобную дату и время.

Узнать список больниц, где можно пройти бесплатное обследование можно по телефону 16-77 или тут.

 

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Новости Днепра про Как пройти бесплатное обследование в Днепре 2023: МРТ, УЗИ, маммографию, кардиографию и онкоскринингУкраїнська Новости Днепра про Как пройти бесплатное обследование в Днепре 2023: МРТ, УЗИ, маммографию, кардиографию и онкоскринингРусский

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