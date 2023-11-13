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  • Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавця

Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавця

Сьогодні 14:45
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Прогулюючись вулицями сучасного Дніпра раз у раз кидається в очі велика кількість бігбордів з рекламою. Кожен виробник намагається продемонструвати найкращі сторони свого товару. Конструкції з рекламою розміщуються зазвичай біля доріг, а на тротуарах можна зустріти тих, хто або сам є «ходячою» рекламою і демонструє товар, прогулюючись одягненим у символіку рекламованого бренду, або роздає листівки, де надруковано рекламу.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як виглядала реклама у Дніпрі понад 100 років тому.

За часів Катеринослава реклама розміщувалася в газетах та на дошках біля самих магазинів, тим самим повідомляючи потенційному покупцеві, що можна купити у цій крамниці або які послуги отримати в тому чи іншому кабінеті чи готелі.

Ось таким чином рекламували ательє з пошиття одягу та магазин чоловічих костюмів.

Новости Днепра про Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавця

Зазавичай, рекламі того часу йшлося про те, скільки регалій та нагород має фірма і про те, що за всім виробництвом чи торгівлею наглядає особисто власник та гарантує гарний результат.

Новости Днепра про Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавця

Або звідки було привезено товар.

Новости Днепра про Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавця

Ось так виглядала реклама одного із перших фотоательє міста.

Новости Днепра про Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавця

Власники магазинів чи закладів не соромилися самі хвалити свій «товар».

Новости Днепра про Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавця

Наприклад, писали: «першокласна кав’ярня» або «зразкова кухня».

Новости Днепра про Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавця

Свої послуги рекламували не лише власники ресторанів, готелів та заводів, а й лікарі.

Новости Днепра про Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавця

Поняття «відповіли в особисті» при питанні про ціну товару тоді не було, але прейскуранти надсилалися додому можливому клієнту на першу вимогу.

Новости Днепра про Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавця

В одному магазині можна було купити і вино, і крем для взуття. Практично як у сучасному супермаркеті.

Новости Днепра про Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавця

Також у Катеринославі 100 років тому різноманітні майстри рекламували свої послуги. Замість дошок оголошень в інтернеті та соціальних мережах використовували газети.

Новости Днепра про Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавця

фото: група «Рідний Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавцяУкраїнська Новости Днепра про Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавцяРусский

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