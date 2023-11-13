Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавця

Прогулюючись вулицями сучасного Дніпра раз у раз кидається в очі велика кількість бігбордів з рекламою. Кожен виробник намагається продемонструвати найкращі сторони свого товару. Конструкції з рекламою розміщуються зазвичай біля доріг, а на тротуарах можна зустріти тих, хто або сам є «ходячою» рекламою і демонструє товар, прогулюючись одягненим у символіку рекламованого бренду, або роздає листівки, де надруковано рекламу.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як виглядала реклама у Дніпрі понад 100 років тому.

За часів Катеринослава реклама розміщувалася в газетах та на дошках біля самих магазинів, тим самим повідомляючи потенційному покупцеві, що можна купити у цій крамниці або які послуги отримати в тому чи іншому кабінеті чи готелі.

Ось таким чином рекламували ательє з пошиття одягу та магазин чоловічих костюмів.

Зазавичай, рекламі того часу йшлося про те, скільки регалій та нагород має фірма і про те, що за всім виробництвом чи торгівлею наглядає особисто власник та гарантує гарний результат.

Або звідки було привезено товар.

Ось так виглядала реклама одного із перших фотоательє міста.

Власники магазинів чи закладів не соромилися самі хвалити свій «товар».

Наприклад, писали: «першокласна кав’ярня» або «зразкова кухня».

Свої послуги рекламували не лише власники ресторанів, готелів та заводів, а й лікарі.

Поняття «відповіли в особисті» при питанні про ціну товару тоді не було, але прейскуранти надсилалися додому можливому клієнту на першу вимогу.

В одному магазині можна було купити і вино, і крем для взуття. Практично як у сучасному супермаркеті.

Також у Катеринославі 100 років тому різноманітні майстри рекламували свої послуги. Замість дошок оголошень в інтернеті та соціальних мережах використовували газети.

фото: група «Рідний Дніпропетровськ»

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